Jovanotti in Campidoglio: a settembre la Lupa capitolina

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è stato accolto nella giornata di ieri giovedì 23 aprile, dal sindaco Roberto Gualtieri in Campidoglio, per la presentazione del Jova Giro.

Il tour, un percorso che non collega soltanto concerti, ma tiene insieme visione, movimento e desiderio, inizia e finisce al Circo Massimo.

Il 12 e 13 settembre sono in programma gli eventi di chiusura, realizzati in collaborazione con Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

Al cantautore sarà donata la Lupa capitolina, massima onorificenza della città.

Ad annunciarlo il primo cittadino. “Siamo onorati che Lorenzo abbia scelto il Campidoglio per presentare il Jova Giro – ha dichiarato Gualtieri – che si concluderà a Roma, con due serate al Circo Massimo che saranno di musica e arte. É un artista straordinario, sono contento che abbia ricordato la sua romanità, si è formato qui, è cresciuto qui. Siamo felici che quella Roma straordinaria, delle Estati romane di Nicolini, degli anni Settanta, abbia cresciuto Lorenzo. Per tutte queste ragioni e perchè è uno dei più grandi artisti italiani del nostro secolo, che sforna capolavori a ripetizione, a settembre in prossimità dei concerti riceverà la Lupa Capitolina“.

“Grazie dell’accoglienza fantastica, – ha detto Jovanotti – io e il sindaco siamo nati nello stesso anno, siamo entrambi romani, io ho vissuto a Roma fino a 19 anni. Invecchiando ho il rammarico di non aver fatto della mia romanità un asset delle mie canzoni. Più passa il tempo e più Roma si svuota di persone care che se ne vanno, e si rafforza il legame. Qui mi sono innamorato della musica e ho incontrato l’arte e la bellezza. Venire qui a festeggiare, prima dei 60 anni, nella città in cui tutto è iniziato, mi emoziona“.

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