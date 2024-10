KIDS URBAN ARTmobile al via dal 26 ottobre

Dal 26 ottobre prende il via KIDS URBAN ARTmobile, progetto vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE, con il Patrocinio del Municipio Roma IV e Roma V.

Un viaggio innovativo come strumento di rigenerazione urbana, organizzato da Ruotalibera Cooperativa Sociale: si tratta di un hub culturale viaggiante per lo sviluppo delle abilità artistiche.

Nel programma attività di teatro, creazioni video, arti grafiche e costruzioni oggetti di riciclo, promozione della letteratura per l’infanzia e formazione ambientale.

Il viaggio della Urban LUDmobile avrà inizio nel territorio del IV Municipio per poi viaggiare verso il V Municipio.

Ogni appuntamento in un quartiere prevede un modulo di attività di laboratori ludico/artistici e piccole performance di letture/spettacolo dei Novellanti Raccontano, rivolte ad un pubblico di famiglie e bambini/e a partire dai 3 ai 10 anni.

I luoghi della Kids Urban Artmobile:

Centrale Preneste Teatro – Via Alberto da Giussano 58 – Municipio Roma V

Borgo Ragazzi Don Bosco – Via Prenestina 468 – Municipio Roma V

Piazza Smart– Via delle Cave di Pietralata 69/73 – Municipio Roma IV

Casa del Municipio Roma IV “Ipazia di Alessandria” – V.le Rousseau 90

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙