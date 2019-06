La Banda dei pneumatici Smart non si ferma al Tiburtino

Le Smart parcheggiate nei quartieri sulla Tiburtina stanno vivendo in questi giorni un vero e proprio saccheggio dei pneumatici.

L’allarme è stato lanciato dall’attivissimo Fabrizio Montanini – presidente del comitato Beltramelli – Meda – Portonaccio – che il 6 giugno 2019 ha rilanciato un post con foto che sottolinea come ad essere colpite siano prevalentemente le Smart, in questo caso ha immortalato quelle parcheggiate in via Renato Simoni, via Monti di Pietralata, via Achille Tedeschi al Tiburtino e nella vicina via Bardanzellu a Colli Aniene.

Poi questa notte altre due Smart sono state “spogliate” all’incrocio tra via dei Monti Tiburtini e via dei Durantini, zona Pietralata, in piccole stradine condominiali che accedono ai garage.

Sembra ovvio che occorre intensificare i controlli della polizia, sia la notte negli orari preferiti dai ladri che avviare indagini per cercare di intercettare la compravendita di questi pneumatici.

“Intanto invito – consiglia Montanini – tutti i possessori di Smart ad evitare parcheggi isolati ed esorto gli abitanti dei palazzi che si affacciano su questi parcheggi, in caso di movimenti o rumori sospetti, a non girarsi dall’altra parte ma ad avvertire immediatamente quella pubblica sicurezza che dovrebbe pattugliare maggiormente certe zone d’ombra della nostra periferia. Al momento la sicurezza manca ed è evidente”.