La banda della Panda torna in azione: tentato assalto a banca Unicredit a Primavalle

Un colpo da film, ma con un finale inaspettato. Nella notte, la banda della Panda ha tentato un nuovo assalto a una filiale Unicredit, questa volta a Primavalle. La scena del crimine parla chiaro: una vetrina infranta e un’auto abbandonata, ma all’interno della banca, tutto era al suo posto.

Intorno alle 4 di notte, in via Piero Maffi, un gruppo di malviventi a bordo di una Panda ha sfondato la vetrina della banca con una manovra in retromarcia. Il loro obiettivo era chiaramente quello di entrare e mettere a segno il colpo.

Tuttavia, l’assalto non è andato come previsto. I ladri, dopo aver abbandonato l’auto, sono fuggiti improvvisamente, lasciando i residenti spaventati e i carabinieri della stazione di Monte Spaccato a investigare.

L’arrivo del direttore della filiale ha portato una sorpresa: nonostante il danno visibile, nulla era stato rubato.

L’ipotesi più plausibile è che gli allarmi o il passaggio di qualche residente abbiano messo in fuga i ladri, spingendoli a lasciare il colpo a metà.

La Panda utilizzata per il tentativo di rapina era stata rubata poco prima in zona. Il proprietario, ignaro del furto, ha appreso della scomparsa del suo veicolo solo questa mattina.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙