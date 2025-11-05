La Biblioteca nazionale centrale di Roma celebra i 10 anni del Museo Spazi900, primo museo italiano dedicato alla letteratura contemporanea in una biblioteca pubblica. Attraverso stanze e sezioni d’autore, da Elsa Morante a Pasolini, da Saba a Levi fino alla Sala Italo Calvino, il museo valorizza e rende accessibile il patrimonio letterario del Novecento conservato dalla Biblioteca.

Per l’occasione, la Biblioteca organizza un seminario di studi con giovani ricercatori di diverse università, impegnati sui fondi letterari della Nazionale e frequentatori della Sala Falqui.

La riflessione ruota intorno a Calvino, Morante e Pasolini, ricordati anche per gli anniversari della loro scomparsa, insieme a Bentivoglio, Ramondino, Ungaretti, Marcelli e al critico Giovanni Macchia.

La giornata si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione dei fondi e archivi d’autore che fanno della Nazionale di Roma la “Biblioteca del Novecento letterario”.

Chiude l’incontro il poeta Elio Pecora, con le sue carte e i suoi libri in corso di donazione. La letteratura continua il suo percorso, la Biblioteca la sua conservazione e valorizzazione.

