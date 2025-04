La Biblioteca nazionale centrale di Roma racconta il Made in Italy

Martedì 15 aprile 2025 alle 17.30 con una mostra e con un incontro la Biblioteca nazionale centrale di Roma vi invita a partecipare alla Giornata Nazionale del Made in Italy.

Un percorso affascinante nel mondo della moda attraverso l’incontro: “Bibliomoda. Le parole del Made in Italy” e la mostra “Fatto in Italia: tracce di moda tra i libri della Biblioteca nazionale centrale di Roma”.

Nella Sala Macchia della Biblioteca nazionale, la storica del costume e giornalista Fabiana Giacomotti dialogherà con Consuelo Labella in una riflessione coinvolgente che intreccia moda, editoria e cultura: dai manoscritti antichi ai social, dai primi periodici di moda ai nuovi linguaggi.

La mostra “Fatto in Italia: tracce di moda tra i libri della Biblioteca nazionale centrale di Roma”, a cura di Saveria Rito e Consuelo Labella è allestita in uno spazio del foyer e nella Sala Manoscritti. Un percorso espositivo tra opere rare, riviste storiche e immagini che testimoniano l’evoluzione del gusto, dello stile e del saper fare italiano.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 15 maggio.

