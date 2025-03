La bottega delle cravatte di Waris Umer, alla Biblioteca Gianni Rodari

Il 15 marzo 2025 ore 11:00 presentazione del libro La bottega delle cravatte di Waris Umer presso la Biblioteca Gianni Rodari in via Francesco Tovaglieri 237a a Tor Tre Teste.

All’incontro sarà presente l’autore e i relatori:

Dott.ssa Renata Micheli (Presidente Nazionale delle Donne Cattoliche )

Dott.ssa Mariella Iofrida (Psicologa – Psicoterapeuta)

Dott. Massimiliano Palma (Teologo – docente)

Dott.ssa Sr. Hyo-Seung Kim (Educatrice – formazione integrale umana – Società del Sacro Cuore)

Una storia vera che si colloca nel cuore del “secolo breve”: il Novecento. È il drammatico e affascinante percorso di vita di una coppia di coreani, Ambrogio Kim Dong Sup e Agata. L’autore, nel pieno rispetto del dato storico, usa la propria immaginazione e ispirazione letteraria per creare un’opera vivida che, attraverso il vissuto di persone comuni, ci immerge nel vortice delle vicende politiche, sociali e culturali della Corea.

Nell’epoca presa in esame, l’umanità era ossessionata dall’ideologia imperialista che ha ammaliato e corrotto varie nazioni, le quali si sono sentite in diritto di invadere e conquistare Paesi militarmente più deboli, facendo ricorso alla peggiore delle soluzioni: la guerra. La trama è emozionante e ricca di suspense fin dall’inizio, suscita interesse e partecipazione. Il viaggio dei protagonisti lascia l’impressione che la vita, nonostante tutto, porta con sé un innegabile fascino. (CNx, 2025).

