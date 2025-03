La brutta figura di Trump

Per la brutta figura fatta col Presidente ucraino, lo dovete scusare. Diplomatico come sempre, non è riuscito a nascondere il nervosismo di cui è stato vittima, suo malgrado.

Quando la giornata si mette male, è difficile riprenderla in mano con le briglie e riportarla sul binario della correttezza.

Scusate ma, mettetevi nei sui panni. Tornato a casa stanchissimo per quella palla da golf finita nel bunker in mattinata; con la figlia che gli telefona all’ora di pranzo perché lasciata da quel pecoraio del marito (l’aveva ammonita più volte per quella sua scelta improvvida); con il cavallo che aveva perso un ferro e zoppicava, in contemporanea allo sciopero selvaggio dei maniscalchi.

In più, metteteci che il supermarket dove si approvvigiona di munizioni per la Colt, era rimasto senza proiettili del calibro necessario per il modello di revolver che abitualmente porta nel cinturone. Se poi ci mettete che il whisky del saloon sapeva di tappo, fate la somma voi della persecuzione negativa di cui poteva sentirsi vittima, quando, oltretutto, è anche venuto a conoscenza che la pornostar di turno, la compagna nel rituale riposino pomeridiano, era indisposta per il ciclo.

Beh, quel giorno avrebbe preferito inseguire gli apaches per sterminarli tutti, raggiungendoli ai piedi degli Appalachi, incendiando il loro accampamento, anziché rispettare l’incontro con quell’incivile ucraino.

Insopportabile per la maleducazione e supponente che farebbe davvero perdere la pazienza anche un sant’uomo come lui, conosciuto non solo negli Stati dell’Unione, ma apprezzato in tutto il mondo civile, dalla Transilvania, soprattutto alla Terra del: Fuoco! per la benevolenza dimostrata verso il prossimo, specie se ricco e compiacente con lui.

Eppure, nonostante il diario della giornata nera, postato sul suo Social privato, Trump ha preso le distanze, con molto garbo, da qualche testata imbecille, cafona e nana nel cervello, che ha avuto il coraggio di criticarmi, anche se con rispetto (ci mancherebbe!) e moderazione. Dire che si tratta di buzzurraggine bidéniana è farle un complimento.

