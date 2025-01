La caccia al profumo finisce in manette: ladra arrestata alla stazione Termini

Era entrata nel negozio del Forum Termini con fare sicuro, ma i suoi piani si sono infranti contro i carabinieri.

Una taccheggiatrice di origine bulgara è stata arrestata dopo aver tentato di rubare alcuni profumi di lusso, staccando le placche antitaccheggio prima di fuggire senza destare sospetti. Il suo colpo, però, non è passato inosservato.

La fuga e l’arresto

La donna, convinta di aver eluso i controlli della vigilanza, si è rapidamente allontanata dallo scalo ferroviario.

Ma i militari della compagnia Roma Centro, impegnati in un servizio di controllo del territorio mirato a contrastare la microcriminalità, l’hanno intercettata poco dopo. Per lei sono scattate le manette e una segnalazione alla Procura della Repubblica.

Controlli serrati nel cuore di Roma

L’arresto della ladra di profumi rientra in un più ampio piano di sicurezza voluto dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per combattere il degrado urbano e garantire maggiore tranquillità ai cittadini e ai turisti. Durante l’operazione, i carabinieri hanno identificato 98 persone e controllato 49 veicoli.

Daspo urbano e altre denunce

Nel corso delle operazioni, un 40enne italiano è stato denunciato per aver violato il divieto di accesso ai locali pubblici, emesso dal questore di Roma.

Altri due soggetti, un uomo della provincia di Napoli e una donna rumena, sono stati segnalati per aver infranto il Dacur (il cosiddetto Daspo urbano).

Inoltre, cinque persone sono state sanzionate per il divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con l’obbligo di allontanarsi per le successive 48 ore. Per ognuno di loro è stata elevata una multa di 100 euro.

