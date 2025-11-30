La casa vuota diventa un bersaglio: la telefonata che incastra tre ladri ad Acilia

È stata una telefonata arrivata al 112 nel cuore della sera a far scattare l’intervento dei Carabinieri. Un passante, insospettito da rumori metallici e colpi secchi provenienti da un’abitazione di Acilia, non ha esitato a chiedere aiuto.

Una segnalazione provvidenziale, che ha permesso ai militari della Stazione Carabinieri di arrivare in pochi minuti davanti a quella casa rimasta vuota dopo la recente scomparsa del proprietario.

Quando la pattuglia ha raggiunto l’immobile, la scena era chiara: una finestra al piano terra infranta e, all’interno, tre uomini che si aggiravano tra le stanze al buio.

I Carabinieri sono entrati rapidamente, cogliendoli di sorpresa prima che potessero fuggire o completare il furto.

I tre — italiani di 69, 52 e 46 anni — si erano introdotti nell’abitazione appena pochi istanti prima, convinti forse di avere davanti un bersaglio facile.

Ma il loro piano si è interrotto bruscamente grazie al tempestivo intervento dei militari, che hanno recuperato anche il materiale che i malviventi avevano già iniziato a raccogliere per portarlo via.

Condotti in caserma per gli accertamenti di rito, gli uomini sono stati poi presentati al Giudice del Tribunale di Roma.

L’arresto è stato convalidato e per tutti è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

