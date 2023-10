“La Cervelletta di Mimmo e con Mimmo” di Domenico Pietrangeli

Fra pochi giorni sarà disponibile “La Cervelletta di Mimmo e con Mimmo” un libro scritto dal professore Domenico Pietrangeli (si può acquistarlo sul sito di Amazon). L’edizione è stata curata da Antonio Barcella e contiene alcune poesie dedicate da Elio Romano e Gianfranco Cinelli al bellissimo complesso monumentale.

Non è un libro di denuncia, riporta soprattutto notizie storiche e curiosità su un bene collettivo particolarmente amato dai residenti della periferia est di Roma.

In IV di copertina si legge: “La Cervelletta di Mimmo e con Mimmo. Il titolo potrebbe indurre a pensare che il monumentale Casale della Cervelletta con il suo parco naturale possa essere di proprietà del professor Domenico Pietrangeli da molte persone appellato come ‘Mimmo Cervelletta’. Precisiamo subito che un proprietario esiste ma non è Mimmo. L’area e il monumento storico fanno parte del Patrimonio del Comune di Roma che nel 2001, sotto la spinta popolare, acquisì il bene tramite una permuta di appartamenti lussuosi del centro storico. Acquisito per poi essere lasciato al degrado e all’abbandono. Allora la tenuta della Cervelletta non è di Mimmo? Questo complesso monumentale con la sua zona umida e il suo verde naturale appartiene a Mimmo come a Elio, Antonio, Irene, Chiara, Paolo, Nicola, Giancarlo e a tantissimi altri che hanno lottato nel tempo per la conservazione di questo tesoro storico e naturalistico. Anni di amore per quel bene storico e per quel paesaggio che sono la ricchezza del territorio dove viviamo.”

Il libro si presta ad essere distribuito nelle scuole per dar modo agli studenti di conoscere la storia del territorio dove vivono.

Ulteriori informazioni vi saranno fornite a giorni riportando l’indicazione delle presentazioni che verranno fatte nel quartiere.