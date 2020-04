La Città Metropolitana per la riqualificazione dell’Istituto agrario “Garibaldi”

“In pubblicazione il bando per l’implementazione dei servizi sociali al territorio e la valorizzazione del patrimonio in degrado delle pertinenze dell’Istituto Agrario “G. Garibaldi” – annuncia Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale -. La Città metropolitana di Roma Capitale mette a bando 705 mila euro, all’interno del programma straordinario di intervento per la qualificazione urbana e la sicurezza delle periferie , per affidare la progettazione e i lavori di recupero e arredo urbano da realizzare nell’ampia area circostante l’Istituto agrario sull’Ardeatina. Si prevede il rifacimento e il recupero di plessi storici come il casale del Podere Lazio e la “Casa della Professoressa”, con l’installazione nella strada di collegamento agli istituti di impianti di illuminazione a fotovoltaico, e la realizzazione di aree attrezzate per lo sport.

“Si tratta di un intervento di riqualificazione importante di cui beneficeranno studenti e cittadini. Il grande patrimonio storico e naturalistico dell’area viene così valorizzato anche come area pubblica, per la sicurezza dei tanti jogger, ciclisti e sportivi che solitamente la attraversano. Gli interventi previsti e programmati dall’ente metropolitano con le risorse del Bando periferie, che ricordiamo consistono di 40 milioni di euro complessivi, rendono possibile la rigenerazione dei nostri luoghi, riducendo i divari tra centro e periferia e migliorando la qualità della vita dell’intera comunità”.