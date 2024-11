La collettiva di fine anno 2024 alla Edarcom Europa

In via Macedonia 12, zona San Giovanni, venerdì 29 novembre sarà inaugurata la 50° edizione della mostra mercato di fine anno della galleria d’arte contemporanea Edarcom Europa.

L’intero weekend di venerdì 29 e sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre sarà dedicato a questo evento.

Come da tradizione, tutti gli ambienti saranno allestiti per dar spazio a oltre quattrocento tra dipinti, sculture e grafiche originali in edizione limitata di Maestri storici del ‘900 e selezionati autori contemporanei.

Per tutta la durata della mostra la galleria rimarrà aperta tutti i giorni, comprese le domeniche (8, 15 e 22 dicembre), con una proposta imperdibile che renderà ancora più piacevole un eventuale acquisto.

Tra gli artisti in mostra Ugo Attardi, Giuseppe Barilaro, Enrico Benaglia, Franz Borghese, Ennio Calabria, Claudio Caporaso, Michele Cascella, Tommaso Cascella, Angelo Colagrossi, Roberta Correnti, Marta Czok, Luca Dall’Olio, Mario Ferrante, Salvatore Fiume, Franco Fortunato, Felicita Frai, Franco Gentilini, Simone Geraci, Emilio Greco, Renato Guttuso, Franco Marzilli, Piero Mascetti, Mauro Molle, Sigfrido Oliva, Ernesto Piccolo, Domenico Purificato, Carlo Roselli, Aligi Sassu, Cynthia Segato, Mariarosaria Stigliano, Orfeo Tamburi, Lino Tardia e Renzo Vespignani.

INFORMAZIONI:

MOSTRA: Collettiva di Fine Anno 2024 | 50^ mostra mercato di arte contemporanea

PERIODO: 29 novembre – 28 dicembre 2024

INDIRIZZO: Via Macedonia 12, Roma (San Giovanni – Appio Latino)

INAUGURAZIONE MOSTRA: venerdì 29, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30

ORARIO MOSTRA: fino a domenica 22 dicembre tutti i giorni ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30

INGRESSO MOSTRA: Gratuito

INFO: 06.7802620 – www.edarcom.it

