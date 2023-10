La Compagnia teatrale “Tutti giù dal Palco” apre la stagione nel Teatro San Luca

Una delle più importanti compagnie teatrali del V Municipio di Roma Capitale apre la stagione nel Teatro San Luca.

Il 27 e 28 ottobre 2023 alle ore 21 e domenica 29 alle ore 17 presso il Teatro San Luca via Renzo Da Ceri 136 la Compagnia teatrale “Tutti giù dal Palco” si esibisce con lo spettacolo “Ma voi la conoscete la carambola cinese?” con la Regia di Tiziana Monti.

La Compagnia Teatrale nasce nel 2010 grazie alla fusione di due Compagnie che hanno in comune la stessa passione per il teatro. Durante l’anno la Compagnia si esibisce con grande successo in vari teatri della Capitale, ed ha già vari programmi in cantiere a seguito a quelli di questo mese.

Gli spettacoli sono vari, genere comico napoletano, cultura e tradizione italiana ad autori inglesi, francesi americani ecc. Spettacoli che nelle varie peripezie strane e difficili del momento servono a far trascorrere un po’ di tempo in allegria e vivere emozioni che fanno battere il cuore.

Spesso il ricavato degli spettacoli di questa Compagnia viene devoluto ad Associazioni che ne hanno bisogno, non in questa occasione, anche se è stato stabilito un prezzo modesto per assistere allo spettacolo, e riservato una particolare attenzione per le persone grandi, e frequentatori dei Centri anziani, in particolar modo dell’Oratorio di Padre Claudio Santoro.