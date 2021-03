La Compagnia Teatro A presenta L’Isola del Tesoro

Idea, adattamento scenico e regia Valeria Freiberg – Voce narrante, azione scenica: Maddalena Serratore – Musicisti: Camilla Mirtoni – chitarra elettrica Tommaso Castronuovo – chitarra acustica – Domenica 21 marzo 2021 ore 17:00 – ZOOM

Gli attori e i musicisti della Compagnia Teatro A, guidati dalla Direttrice Valeria Freiberg, intraprendono sul web, tra marzo e aprile, un percorso di laboratori creativi per bambini, permettendo ai giovanissimi spettatori di vestire i panni dei pirati, di imparare qualche vecchia canzone piratesca. Primo appuntamento è la rappresentazione de L’Isola del Tesoro – tratta dal romanzo di Robert Stevenson – in scena domenica 21 marzo alle ore 17 in diretta streaming. Si tratta del primo episodio di una serie dedicata al celebre romanzo che condurrà i piccoli nell’atmosfera di una vera confraternita di corsari.

La prima puntata, diretta e ideata da Valeria Freiberg, sarà proiettata in diretta streaming sulla piattaforma Zoom. La voce narrante è di Maddalena Serratore. Condividono la scena virtuale i chitarristi Camilla Mirtoni e Tommaso Castronuovo.

I piccoli spettatori visiteranno Bristol del diciottesimo secolo, la Tana di Kitt e l’Isola dello Scheletro, in un lungo viaggio in mezzo ai mari del Sud. Si narrano le avventure di Jim Hawkins. Il protagonista è fortunato, ha la mappa tra le sue mani che lo condurrà al tesoro, ma, contro di lui, ci sono l’astuto pirata John Silver e la sua banda di teppisti. La storia si complica, ma Jim ha un amico fidato: il coraggioso capitano Smollett.

Spiega Freiberg: “L’Isola del tesoro è uno spettacolo multimediale tra teatro di prosa, musica dal vivo, immagini digitali e cartoni animati. Si volerà su lontane isole oceaniche, si racconteranno i valori dell’amicizia, del coraggio e dell’amore. Sarà l’occasione per introdurre i bimbi nel mondo segreto degli avventurieri del mare. Dallo spettacolo passeremo ai laboratori creativi per i più piccoli, attraverso molteplici appuntamenti; insegneremo loro delle canzoni dei pirati, delle filastrocche, degli scioglilingua, che renderà loro possibile prendere parte, insieme alla compagnia Teatro A, alla realizzazione dell’ultima puntata de L’Isola del tesoro, “La caccia al tesoro: l’indice di Flint”, rappresentata live il 18 aprile (su Zoom ore 17)”.

CALENDARIO LABORATORI

Laboratorio di canto “Canzoni di pirati”

condotto da Camilla Mirtoni

2 appuntamenti: Il 7 aprile (h 17:30- 18:30) e il 9 aprile (h 16-17)

Laboratori “Club di John Silver”

Scioglilingua, filastrocche e smorfie pirateschi

Condotto da Maddalena Serratore

2 appuntamenti (1 ora ciascuno)

Il 9 aprile (h 17:00-18:00) e il 10 aprile (h 16:00-17:00)

Laboratorio “Wild pace”

Body percussion

condotto da Camilla Mirtoni

2 appuntamenti: il 9 aprile (h 17:30- 18:30) e il 11 aprile (16:30-17:30)

INFO

Per accedere alla visione dello spettacolo del 21 marzo è necessaria la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo ateatro.assariadne@gmail.com al momento della prenotazione e dell’avvenuto pagamento del biglietto sarà inviato un link a cui collegarsi.

Costo: 2,50€ a persona

http://compagniateatroa.it

https://www.paypal.com/paypalme/CompagniaTeatroA

promo video https://www.youtube.com/watch?v=SqUgbP95HBs&feature=youtu.be