La comunità di San Luca Evangelista partecipa al dolore di Don Roberto

La comunità di San Luca Evangelista si è stretta commossa a Don Roberto per la perdita del padre signor Gaspare.

I funerali di Gaspare padre di Don Roberto si sono svolti l’11 febbraio 2022 nella Parrocchia di S Luca Evangelista al Prenestino. Nell’occasione, moltissimi fedeli si sono presentati in chiesa per partecipare alla celebrazione delle esequie del signor Gaspare e nel contempo manifestare l’affetto per il lutto che ha colpito Don Roberto, il quale per oltre venticinque anni è riuscito a creare con la gente del quartiere oltre al rapporto di Fede anche quello umano.

Infatti è consuetudine incontrare Don Roberto per le strade del quartiere, con il vestito talare e con il Rosario in mano, dialogare con la gente, ancor di più in questo periodo di covid, per rispettare il consiglio di Papa Francesco, andare fra la gente e ascoltarla.

La Santa messa è stata celebrata dal Parroco Don Romano, assistito dai confratelli: Don Roberto, Don Francesco, Don Michele, Don Virgilio, Don Antonio, Don Leonardo, Don Perrì, Don Francesco.

Durante l’omelia Don Romano in base ai colloqui avuti con Don Roberto a riguardo del suo genitore ha descritto ai presenti la personalità del signor Gaspare: marito, padre nonno impeccabile e professore, una professione che gli ha fornito la possibilità di infondere in altri i buoni e sani principi.

Il signor Gaspare – ha proseguito Don Romano – una volta arrivato all’età pensionistica ha dedicato il suo tempo al figlio Roberto, alla traduzione dal latino al francese le opere del Beato Alano della Rupe devoto al Santo Rosario.

Don Romano inoltre si è soffermato su un particolare importante, che fa riflettere alla luce di ciò che è accaduto dopo, per capire che certi avvenimenti non avvengono per caso, ma come si manifesta la Divina Provvidenza, che ha disposto il piccolo incidente a Don Roberto il quale ha avuto la possibilità di rimanere vicino al papà fino all’ultimo memento della vita terrena e accompagnarlo all’incontro con il Signore, pregando insieme e dandogli tutti i conforti della fede: l’assoluzione, l’indulgenza plenaria, la comunione eucaristica e l’unzione degli infermi.

La salma del signor Gaspare posta davanti all’altare è stata benedetta da ogni singolo sacerdote, passandosi l’un l’altro l’aspersorio per aspergere la bara con acqua santa e incenso, simbolo la prima del battesimo e il secondo del rispetto che i cristiani devono al corpo in attesa della resurrezione dei morti. Il sacerdote invoca il riposo eterno e l’assoluzione dei peccati per il defunto, così che possa essere accolto nel regno di Dio.

Al termine della S Messa Don Roberto ha ringraziato tutti per la presenza e ha raccontato degli aneddoti e il bellissimo rapporto che aveva con suo padre.