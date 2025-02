La coppia di “cravattari” che estorce denaro con prestiti usurai al 350% ad amici e conoscenti

Prestavano denaro “a strozzo” con interessi usurai da capogiro. Un abile piano architettato da una coppia di romani che aveva scelto come prede amici e conoscenti in difficoltà.

Tutto è iniziato il 25 giugno dello scorso anno, quando due eventi sconvolgenti hanno lanciato un campanello d’allarme: una sparatoria all’interno di un palazzo di via Val Melaina, seguita da un incendio doloso che ha distrutto un’autovettura di proprietà della “moglie strozzina”. Non solo un caso isolato, ma un filo rosso che ha portato la polizia a scoprire una rete di prestiti che nascondeva trappole mortali.

La rete dei “Cravattari”: fatti di prestiti, minacce, e tassi al 350%

Dietro a questi eventi c’era una storia di minacce, violenza psicologica e fisica, di un giro di usura che era riuscito a infiltrarsi nelle vite di chi più ne aveva bisogno: conoscenti, amici e vicini di casa caduti vittime di un inganno crudele. Il marito e la moglie, a quanto pare una coppia “normale” nella vita di tutti i giorni, nascondevano un’attività criminale ben organizzata. Un giro di prestiti che, dietro l’apparente disponibilità, nascondeva l’idea di arricchirsi sulle spalle di chi era già in difficoltà.

La polizia, scoprendo le connessioni tra i vari episodi, ha iniziato a montare un puzzle di torture psicologiche e intimidazioni. Il marito, già conosciuto alle forze dell’ordine, si era trasformato in un usuraio spietato, mentre la moglie, un volto apparentemente innocente, era il perfetto alleato nella realizzazione di quel piano. La coppia, infatti, non solo prestava ingenti somme di denaro a tassi esorbitanti – superiori al 350% – ma si prendeva anche il diritto di decidere le tempistiche dei pagamenti, estorcendo denaro con violenza, minacce e persino danneggiamenti alle proprietà.

Le vittime erano bloccate da un sistema di terrore che le incatenava a un debito sempre crescente. E, come in un gioco macabro, le somme di denaro prestato diventavano sempre più alte, arrivando a moltiplicarsi in maniera esponenziale.

Una delle vittime, per esempio, aveva chiesto un prestito di 6.000 euro, ma quando il debito è stato estinto, la cifra che aveva dovuto restituire è arrivata a toccare i 30.000. E non finiva qui. Sotto la minaccia di morte, la vittima era stata costretta a promettere che avrebbe restituito altri 15.000 euro, pagabili in dieci rate mensili.

In questo inferno, le minacce non erano limitate ai prestiti: la coppia usava la paura come strumento per controllare la vita delle persone. Se i pagamenti non venivano effettuati in tempo, le vittime venivano minacciate di perdere la propria casa, il proprio lavoro, o peggio, la propria vita. Le famiglie erano tirate in ballo, e le intimidazioni arrivavano anche a loro. Un sistema in cui il denaro diventava una prigione.

L’arresto e la fine di un incubo

Ma come in ogni storia, la verità è venuta a galla. Grazie a un’impeccabile indagine, il III Distretto Fidene-Serpentara ha messo insieme i pezzi del puzzle, scoprendo l’entità del crimine e trovando i collegamenti tra la sparatoria, l’incendio e i prestiti usurari. La coppia, ora smascherata, è stata arrestata: lui è stato portato nel carcere di Crotone, mentre lei agli arresti domiciliari.

E così, quella che sembrava una coppia normale si è trasformata nel volto della violenza legale, della crudeltà camuffata da benevolenza. In pochi giorni, il castello di carte che avevano costruito è crollato. E le vittime, che per anni avevano vissuto nel terrore e nel silenzio, hanno finalmente trovato giustizia.

