La cultura romena e gli editori italiani: Hoepli

L’Accademia di Romania in Roma è lieta di annunciare agli appassionati di libri che lunedì 22 gennaio 2024, alle 18:00, verrà organizzata una presentazione dell’impressionante serie di volumi che la prestigiosa casa editrice Hoepli di Milano ha dedicato allo studio e al parlato della lingua romena in Italia. L’evento è organizzato in partenariato con Hoepli.

L’evento apre una nuova serie di ampi progetti che l’Accademia di Romania in Roma dedicherà alle case editrici italiane che sono particolarmente interessate a pubblicare volumi di letteratura romena classica e contemporanea, nonché volumi di strumenti di studio della lingua e della cultura romena.

La presentazione dei libri si terrà nella Sala Conferenze dell’Accademia di Romania in Roma (Piazza Jose de San Martin 1), dalle 18:00.

L’ingresso è gratuito, al limite dei posti disponibili.

All’evento parteciperanno: il dott. Marco Sbrozi, direttore editoriale Hoepli, prof. Paolo D’Achille (linguista, professore presso l’Università Roma Tre, Presidente dell’Accademia della Crusca) e il dott. Antonio Ricci (ricercatore presso il Centro di Studi e Statistiche, senior redattore della rivista annuale Dossier Statistico Immigrazione), insieme alle autrici Nicoleta Neșu (linguista, docente presso l’Università Babeș-Bolyai di Cluj-Napoca e lettore di lingua e cultura romena presso l’Università La Sapienza di Roma) e Harieta Topoliceanu (docente presso la Facoltà di Lettere dell’Università “Al. I. Cuza” di Iași e lettore presso l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne). Il pubblico potrà sfogliare i volumi presentati, ma anche ricevere nuove informazioni sulla composizione e la consultazione di un dizionario, sulle strategie di insegnamento della lingua romena, sulla tipologia del pubblico al quale vengono indirizzati tali strumenti di lavoro e di studio. Allo stesso tempo, i presenti in sala potranno dialogare con gli ospiti nella seconda parte dell’incontro.