Torna “La Dodicesima Notte”: il Municipio Roma XII ha organizzato, in collaborazione con Associazione La Capriola-Abraxa e Associazione NomenOmen, esposizioni, laboratori e spettacoli teatrali.

Appuntamento a Largo Ettore Rolli, il 15, 16, 17 settembre 2023 a partire dalle ore 18,00 (Programma dell’Associazione La Capriola – Abraxa)

Appuntamento a Largo Ludovico Quaroni, il 22 e 24 settembre 2023 alle ore 21,00 e il 23 settembre 2023 alle ore 19,00 (Programma realizzato dall’Associazione NomenOmen)

Ingresso Libero e Gratuito fino ad esaurimento posti

Il programma di Aria di Festival

Un piccolo mondo di artisti per la “Dodicesima Notte”

15 Settembre

Dalle ore 18:00 – Opere d’Arte Contemporanea

Esposizione di dipinti a cura della pittrice Monica Galeotti

Alle ore 21:00 – La Festa dei Colori

Spettacolo a cura di Abraxa Teatro

I personaggi dello spettacolo, che indossano frack e cilindri colorati, creeranno anche con l’uso dei trampoli un’atmosfera magica e danzeranno per il loro pubblico di bimbi, creando insolite coreografie e numeri d’abilità che colpiranno l’attenzione dei giovanissimi spettatori.

Proporranno azioni comiche accompagnate da musiche e ritmi eseguiti dal vivo sempre con l’intento di mantenere forte e brillante il gioco teatrale per

Le musiche e i ritmi spazieranno dal repertorio sud americano, al dixieland, a quello popolare italiano e così “La Festa dei Colori” aprirà le porte della fantasia per inventare immagini che introdurranno i bimbi in altri mondi, come quello prodotto dalla magia dello spettacolo, come una sorta di miraggi a cui l’arte teatrale conferirà poesia e allegria.

Alle ore 21:45 – Come Diventare Giganti

Laboratorio teatrale sui trampoli a cura di Abraxa Teatro

Attraverso una modalità ludica, i bambini saranno introdotti “dietro le quinte” del teatro, nel mondo delle illusioni e saranno letteralmente condotti a conoscere il segreto che permette di diventare dei giganti buoni, che sanno danzare e far divertire. Questa scoperta diverrà alla fine l’espressione di undivertimento corale.

16 Settembre

Dalle ore 18:00 – Opere d’Arte Contemporanea

Esposizione di dipinti a cura della pittrice Monica Galeotti

Alle ore 18:15 – Mondo Fiaba

Spettacolo a cura di Teatro Ygramul

Mondo fiaba è uno spettacolo di narrazione antropologica con tecnica mista che si snoda attraverso storie e racconti, maschere, strumentini musicali, danze e canti e che mostra la ricerca e l’agire del Gruppo Ygramul nelle periferie del mondo dall’Africa al Brasile, dall’Indonesia alla Mongolia. Pur essendo uno spettacolo adatto a tutti per il suo intento e il suo contenuto sociale, Mondo Fiaba vuole – attraverso fiabe e racconti dei popoli indigeni – rendere protagonisti i bambini, che verranno coinvolti attivamente nella narrazione e nei giochi proposti e avranno modo di conoscere storie lontane raccontate dai loro coetanei che vivono in altri posti del Mondo.

Alle ore 19:15 – Le Maschere delle Favole

Laboratorio a cura di Teatro Ygramul

Allo spettacolo fa seguito un piccolo laboratorio di condivisione in cui i bambini potranno osservare da vicino e sperimentare le maschere e gli strumenti che sono stati protagonisti dello spettacolo al quale hanno assistito.

17 Settembre

Dalle ore 18:00 – Opere d’Arte Contemporanea

Esposizione di dipinti a cura della pittrice Monica Galeotti

Alle ore 21:00 – Direttori d’Orchestra

Spettacolo a cura di Teatro Potlach

Formano una strana coppia questi due musicisti mentre provano “Le quattro stagioni” di Vivaldi. Uniti da un’amicizia tenera ma turbolenta, ne fanno di tutti i colori: litigano, fanno a pugni, si riconciliano, si fanno scherzi a vicenda, ma dividono anche la fame e in fin dei conti l’ultimo biscotto. E quando poi incontreranno un fantasma…come se la caveranno? Lo vedrete! Una magica fiaba sulle quattro stagioni con scene comiche, tragiche e a volte assurde che si susseguono con ritmo frenetico.

Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di tutte le età, grazie alla sua ricchezza di situazioni buffe e curiose, per il ritmo e i diversi livelli di associazione.

Abraxa Teatro dell’Associazione la Capriola – 06.65.74.44.41 – abraxateatro@abraxa.it – www.abraxa.it