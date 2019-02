La farfalla sul pube di Sonia Ciuffetelli al “Villaggio Cultura – Pentatonic”

Domenica 17 febbraio 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina, Incontro con l’autore: Sonia Ciuffetelli e il suo libro La farfalla sul pube, Arcipelago Itaca 2018

Conversa con Sonia Ciuffetelli: Maria Grazia Calandrone

…] io penso che La farfalla sul pube sia il movimento attraverso

il quale trascorre il tempo dell’anima. È un continuo divenire

dove passato e futuro si conciliano proprio nella sezione Lavori in

corso, nella sezione dove – come si accennava prima – prende corpo

ciò che si sta vivendo; che diventa fisicamente passato come

azione, ma che rimane presente nel sentire dell’animo umano.

Nella poesia di Sonia Ciuffetelli i sostantivi si trasformano in verbi,

come possiamo notare già dal primo testo della raccolta intitolato

Manifesto in veste di versi e che possiamo definire come la

dichiarazione di poetica dell’autrice. Vi è un interrogarsi costante

sul senso della poesia e sulla sua necessaria inutilità attraverso

un gioco di parole che richiamano se stesse nel senso e nei suoni,

che definiscono. (Cinzia Marulli)

Sonia Ciuffetelli si laurea in Lettere all’Università degli Studi di Roma – La Sapienza. Esordisce come scrittrice con Ordinaria nevrosi dell’anima, edito da Tracce nel 2003. La sua raccolta di racconti dal titolo Lampi d’ingenuo conquista il primo posto al Premio Nazionale “Logos“ per inediti e viene pubblicata nel 2008 da Giulio Perrone. Nel 2010 pubblica, sempre con Giulio Perrone, la raccolta di poesie Petali di voce. Numerosi i suoi racconti e le sue poesie apparse in antologie. La sua poesia dal titolo Come il moto della Luna è stata inserita in Rosso da camera, antologia poetica curata da Letizia Leone, con poesie di Dacia Maraini, Tomaso Binga, Jolanda Insana, Serena Maffia, Cetta Petrollo, Gabriella Sica, Patrizia Valduga (Giulio Perrone 2012). È docente di italiano e storia nei licei statali. Specializzata in didattica della scrittura, organizza ed insegna scrittura creativa. Del 2016 è il suo saggio storico-biografico Non ho vergogna a dirlo (Portofranco). Del 2017 è il suo romanzo Un velo sulla memoria (Augh edizioni). Ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi letterari nazionali ed oggi è presidente dell’associazione culturale “Le Muse Ritrovate“.

