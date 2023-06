La festa del bacio 2023

Il bacio: atto compiuto applicando le labbra e premendole, per un tempo più o meno lungo, su persona o cosa in segno di amore, venerazione, affetto, devozione (definizione tratta dalla Trecani).

La Giornata del Bacio, che si festeggia in ogni luogo del pianeta è quella del 6 luglio, mentre negli Stati Uniti è il 22 giugno. Invece il parco Aquafelix, dopo il successo registrato lo scorso anno, si prepara alla seconda edizione del “Festival della Bachata #dattiunabachata” di domenica 18 giugno 2023.

Il bacio, tra le tante cose, fa bene alla sfera emozionale e alla salute, dato che aumenta il battito cardiaco migliorando la circolazione sanguigna e sarà al centro del super evento targato Aquafelix che coinvolgerà i visitatori in una “sfida al bacio più adrenalitico”.

Nella prima prova coppie di amici, fidanzati o coniugi potranno sperimentarsi su “Aspides”, il nuovo scivolo dal cono più grande d’Italia, assoluta novità 2023 che il parco immerso nel verde di Civitavecchia ha inaugurato qualche giorno fa per la gioia degli appassionati del brivido.

In due sul gommone per una discesa elettrizzante e nel finale un bacio da record, con tanto di foto e gadget ai migliori baciatori.

Durante la giornata il pubblico avrà la possibilità di partecipare al contest #dattiunabachata con i bravissimi ballerini della scuola di ballo di bachata sensual, “Mafia Latina”, che inviteranno giovani e adulti a scatenarsi bordo piscina nel colorato ritmo caraibico, rigorosamente a suon di baci.

(Foto tratta dal sito https://www.mafialatina.it)

Tutti gli ospiti del parco potranno aderire gratuitamente al workshop di bachata con insegnanti esperti, grazie ai quali apprendere alcune rapide, facili ed utilissime nozioni per poi scatenarsi nella divertente competizione che premierà la coppia che sarà riuscita a darsi il bacio più lungo (sulla bocca o sulla guancia) durante il sensuale movimento del bacino.

Quindi l’Aquafelix di Civitavecchia si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto.

Per tutte le info: www.aquafelix.it