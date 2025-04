La Festa della Liberazione a Pietralata

Il 25 aprile 2025, l’80° anniversario della Liberazione, è stato celebrato a Pietralata con un programma ricco di eventi, tra memoria, cultura, musica e comunità.

È stata un’intensa giornata per ricordare, condividere, resistere.

La Festa è iniziata al mattino in via del Peperino dove una folta presenza di cittadini e di autorità municipali ha sottolineato con applausi gli interventi degli oratori Carla Corciulo Cortibelli e Maurizio Rossi concluso dalla vicepresidente del IV Municipio Annarita Leobruni e lo scoprimento in via del Peperino del bellissimo murale realizzato dalla scuola Ernesto Rossi insieme alle associazioni di Pietralata DiversaMente SCUP – Liberi Nantes – Tipiattivi.

Un gruppo di cittadini ha poi animato un walkabout condotto da Carlo Infante di Urban Exerience che ha ricordato i martiri (tutti di Bandiera Rossa, la formazione più attiva nella lotta partigiana romana, uccisi dai tedeschi per l’assalto al Forte Tiburtino nel 1943).

Il walkabaut ha raggiunto la pietra d’inciampo, collocata il 20 gennaio 2021, in via Flora 22, dai ragazzi della 3a B della scuola secondaria di I° grado “Istituto Comprensivo Via Anagni” e da sua figlia, la sig.ra Anna Risi, e dedicata ad Antonio Risi, abitante di Pietralata, arrestato, deportato e morto nel Castello di Harteim nel 1944 (https://abitarearoma.it/pietralata-pietra-dinciampo-dedicata-ad-antonio-risi/).

Tra gli eventi di tutta la giornata, dopo una gradita sosta conviviale presso l’impianto sportivo XXV aprile, è stata ricordata la Resistenza a Pietralata, con la lettura di testi e poesie sulla Resistenza, a cura del Bibliopoint Perlasca, con l’ascolto dei geopodcast pubblicati su Loquis nel canale La Resistenza a Roma e la visione di un bel documentario dedicato ad alcuni episodi memorabili della vita del quartiere.

Al Campo è stata allestita anche un’esposizione di foto storiche del quartiere e di disegni fatti dagli alunni e dalle alunne dell’I.C. Giorgio Perlasca.

La Festa si è conclusa con musica dal vivo di Emiliano Guiducci.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.