La festa della premiazione del “Vincenzo Scarpellino” 2023

Nel pomeriggio di domenica 19 novembre 2023, presso il Centro Culturale Lepetit a Tor Tre Teste si è svolta in un clima festoso la cerimonia di premiazione della XIII Edizione del Premio di Poesia e Stornelli iInediti nei Dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino”, organizzato dall’Associazione L’INCONTRO con la collaborazione dell’associazione Periferie.

In apertura, i bravi conduttori nonché membri della Giuria Maurizio Rossi ed Aurora Fratini hanno dato notizia dell’approvazione, all’unanimità, da parte del V Municipio dell’intitolazione di un viale del Parco Tor Tre Teste al poeta e scrittore Achille Serrao che è stato anche tra gli ideatori del Premio.

II viale avrà un percorso da via Targetti a via del Pergolato e collegherà Tor Tre Teste all’Alessandrino intersecando il viale già dedicato a Vincenzo Scarpellino da via Lepetit a via Molfetta.

Edizioni Cofine, allo scopo di favorire una migliore conoscenza di Achille Serrao ha offerto gratuitamente ai partecipanti la sua opera prima poetica “Una pesca animosa”, contenente un’ampia biobibliografia illustrata del Poeta.

Dopo i saluti ai membri della Giuria ed il ringraziamento agli sponsor, Vincenzo Luciani ha comunicato che, a seguito delle dimissioni dalla carica di presidente di Cosma Siani (che però rimarrà a far parte dei giurati), la Giuria avrà come nuovo presidente Paolo D’Achille professore ordinario di Linguistica Italiana all’università Roma Tre e presidente dell’Accademia della Crusca.

La sezione Stornelli

Con la sua splendida voce Chiara Forbicioni, applauditissima, ha introdotto la cerimonia di premiazione con un canto della tradizione partenopea.

Nella sezione Stornelli (finalisti, oltre ai vincitori, William Sersanti e Angela Sgamma) hanno recitato i propri stornelli Maria Pia Santangeli (di Rocca di papa, dialetto romanesco e terza classificata), mentre ha cantato i propri Vincenzo Lanna (dialetto di Artena e secondo classificato).

Purtroppo non ha potuto partecipare il vincitore della Sezione Stornelli Cesare Aloisi, di cui sono stati cantati gli stornelli da Maurizio Rossi.

I giurati Sandro Bari, Paola Cacciotti e Giorgio Grillo hanno offerto ai vincitori una targa, una confezione di Vini Cardeto, libri di Edizioni Cofine ed una stampa offerta dalla Galleria Mondo dell’Arte.

La sezione Poesia

Dopo un apprezzato intermezzo canoro di Chiara Forbicioni, hanno declamato una loro poesia i finalisti Fernando Ferzioli (dialetto di Subiaco), Ernesto Pietrella (dialetto romanesco), e Paolo E. Urbanetti (dialetto romanesco).

Nella lettura dei loro testi si sono poi avvicendati i vincitori della sezione Poesia.

A partire dal 3° classificato Leone Antenone, seguito dalla seconda classificata Nicoletta Chiaromonte.

Infine il vincitore della sezione poesia 2023 Antonio Alessi.

Anche a loro in premio una targa, una confezione di Vini Cardeto, libri di Edizioni Cofine ed una stampa offerta dalla Galleria Mondo dell’Arte.

I partecipanti hanno potuto seguire il reading dei poeti nel volumetto edito da Edizioni Cofine che racchiude i testi dei vincitori e dei finalisti e che è stato distribuito a tutti i partecipanti.

Le scuole premiate

Dopo una paziente attesa hanno fatto un’irruzione gioiosa sul proscenio con il loro contagioso entusiasmo gli alunni che hanno partecipato al Concorso risultando vincitori della sezione Scuole.

Ci riferiamo agli alunni della scuola prima classificata, l’I.C. Galice di Civitavecchia, classi 5° A – 5° B Plesso Collodi, classi 4° A – 5° A Plesso Papacchini. Gli alunni si sono avvalsi del progetto di poesia “Armonie del tempo” con la poetessa Agnese Monaldi. Un grazie va alle insegnanti Maria Letizia la Noce Marica Caponi Matilde Pompameo Paola Parla Maria Cristina Abbondanza.

Erano presenti anche insegnanti ed alunni delle scuole che si sono classificate a seguire nell’ordine: I.C. Roccagorga-Maenza scuola Primaria S. Reparata classe prima A e prima B – quinta A; I. C. Olcese Roma Tor Tre Teste, IV A; I. C. Artemisia Gentileschi Roma Centocelle classi III C e IV D.

A tutte le scuole è stata consegnata una bella pergamena, con il tributo di tanti applausi alla recita delle loro poesie che si possono leggere anche a questo link https://poetidelparco.it/sezione-scuole-del-premio-vincenzo-scarpellino-2023-i-vincitori-e-i-testi/

La partecipazione delle scuole è stata una plastica dimostrazione che i dialetti hanno un presente ed un avvenire, e non sono una cosa solo per… vecchi.

Con la consueta verve e bravura la poetessa e cantatrice a braccio Agnese Monaldi ha cantato alcune ottave in omaggio alla cantante Chiara Forbicioni, ai membri della Giuria Sandro Bari e Giorgio Grillo.

Bravi i poeti e gli stornellatori, ma soprattutto bravissimi gli alunni delle scuole ed un grazie a tutti, soprattutto agli sponsor, alla Giuria, ai partecipanti, dall’instancabile presidente all’Associazione L’INCONTRO Giorgio Grillo ed al suo staff che hanno allestito anche un succulento ristoro per sottolineare, ancora una volta, che con la cultura si alimenta corpo e mente.

