La Fiamma Olimpica è arrivata a Roma: parte il viaggio di 12.000 km verso Milano Cortina 2026

La Fiamma Olimpica è arrivata a Roma, pronta a dare il via a un viaggio che attraverserà l’Italia intera: 20 regioni, 12.000 chilometri, 63 giorni di emozioni in attesa dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si apriranno il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano.

La torcia è stata consegnata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che la farà ripartire domani, venerdì, alla volta di Milano, città che insieme a Cortina ospiterà la prossima edizione dei Giochi Invernali.

L’arrivo a Roma segue un intenso viaggio di nove giorni in Grecia: oltre 450 tedofori hanno portato il fuoco sacro da Antica Olimpia fino allo storico stadio Panatenaico di Atene, percorrendo 2.200 chilometri e celebrando l’eredità millenaria dell’olimpismo.

Il grande inizio italiano è fissato per sabato 6 dicembre, giorno di San Nicolò, dallo scenografico Stadio dei Marmi.

Da qui partirà un convoglio lungo quasi 200 metri, che accompagnerà la torcia lungo un percorso quotidiano da 7.30 alle 19.30, fino all’accensione del braciere nella città di tappa.

Protagonisti della staffetta saranno 10.001 tedofori, veri ambasciatori dello spirito olimpico: atleti e atlete di discipline olimpiche e paralimpiche, campioni del passato e del presente, volti dello spettacolo, ma anche storie di vita che rappresentano la forza, la resilienza e l’inclusività che i Giochi vogliono incarnare.

Ognuno di loro porterà un messaggio simbolico: passione, talento, energia, rispetto, e l’impegno per un futuro più aperto, sostenibile e inclusivo.

