La Fleur – Il fiore proibito al Teatro Garbatella

Project xx1 in collaborazione con Controchiave, Teatro Garbatella, Teatro Studio Uno, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Drammaturgia Riccardo Brunetti, Francesco Formaggi e Alessandro D’Ambrosi. Regia Riccardo Brunetti. Performer Adriano Saleri, Alberto Mosca, Alessandro D’Ambrosi, Alessandro Di Somma, Anna Maria Avella, Azzurra Lochi, Carlotta Sfolgori, Chiara Capitani, Costanza Amoruso, Cristiano Zingaretti, Dario Biancone, Diego Migeni, Elisa Poggelli, Elisabetta Mandalari, Emiliano Morana, Fabiana Reale, Gabriella Indolfi, Geremia Longobardo, Leonardo Bianchi, Licia Amendola, Luisa Belviso, Malvina Ruggiano, Marco Usai, Marco Zordan, Martino Fiorentini, Matteo Minno, Riccardo Brunetti, Sandra Albanese, Silvia Ferrante, Susanna Valtucci, Valeria Romanelli. Dal 17 | 28 aprile 2019

Sarà in scena al Teatro Garbatella dal 17 al 28 aprile LA FLEUR – Il fiore proibito. Project XX1, pionieri dal 2015 del teatro immersivo in Italia, reduci dai sold-out di “Augenblick – L’istante del possibile” nel 2018, tornano sulla scena romana con un’esperienza immersiva scritta da Francesco Formaggi, Alessandro D’Ambrosi e Riccardo Brunetti che ne firma anche la regia. Come “Sleep no more” a New York, Londra e Shanghai, il pubblico potrà immergersi in “La Fleur: Il fiore proibito”, opera originale ispirata alla filmografia classica (Siodmak, Huston, Ray, Rosi) e a registi come Scorsese, DePalma, Coppola, Tarantino. Dopo il debutto del 2017 e completamente rinnovata per l’edizione 2019, torna il mondo noir ambientato nella Roma contemporanea che ripercorre le vicende della famiglia Andolini, nota per la sua rilevante posizione nel settore dell’intrattenimento.

La famiglia Andolini è attraversata da una scossa. Un nuovo colpo andato a segno fa festeggiare alcuni, mentre altri ne temono le ripercussioni. Ma le novità creano conflitti e divergenze pericolose. E la polizia non aspetta altro per scattare. Gli Andolini non scherzano: la partita si giocherà fino all’ultima provocazione, all’ultima intimidazione, all’ultimo tradimento e all’ultimo sangue.

Ad animare questa nuova ed elettrizzante esperienza immersiva sarà un cast ricchissimo formato da più di trenta attori/performer che avvolgeranno gli spettatori nelle atmosfere nere e perturbanti di una Roma proibita, coinvolgendoli in prima persona, stimolandoli attraverso tutti i sensi. Seguendo i principi dell’ “Immersive Theatre”, un teatro che non va osservato comodamente seduti in poltrona ma vissuto a pieno, lo spettacolo restituisce un ruolo squisitamente attivo allo spettatore, invitandolo ad esplorare, incuriosirsi, rincorrere e immergersi totalmente negli eventi dello spettacolo.

Lo spazio scenico, curato nei minimi dettagli, sarà una grande installazione site-specific, aperta all’esplorazione dello spettatore, che in maniera totalmente libera potrà esplorare ogni cosa: dagli oggetti di scena, alle scenografie, agli odori, ai sapori, ai suoni, e soprattutto alle performance che abitano gli spazi, dando vita ad una tessitura drammaturgica di spessore senza precedenti.

Ad ogni replica di “La Fleur: il fiore proibito”, lo spettatore avrà la possibilità di scegliere come accedere alla perfomance, se come spettatore “standard” oppure come “premium”. A differenza dello spettatore standard, il premium avrà la possibilità di essere coinvolto nella performance in modo sorprendentemente attivo e differenziato. Potrà vivere un’esperienza ancora più intensa e stimolante, che renderà lo spettatore parte attiva e vibrante nello sviluppo della storia.

Staff: Paola Caprioli, Emmanuele Mazzuca, Claudia del Gatto, Allegra Indraccolo, Emiliano Trimarco, Amanda Lochi, Ilenia Lanni, Valentina Giorgetti, Giulio Di Pietro Paolo, Marilina Marino, Ilaria Giorgi, Emanuela Masia, Simone Petrucci, Massimo Morlando, Roberta Avella, Maria Tritto, Maria Costanza Dolce, Mattia Lauro

Performer Addizionali: Alessandro Londei, Benedetto Farina, Guido Rossi, Rogger Rios Lopez, Matteo Poggelli, Emiliano Trimarco, Giuseppe Caprioli, Felice David.

L’esperienza ha una durata di 2h e 45 minuti. Si consiglia di indossare scarpe comode. Lo spettacolo comincerà in orario – l’entrata sarà permessa fino a 45 minuti dopo l’inizio. Gli spettatori di questa esperienza immersiva dovranno indossare una maschera. È possibile acquistare biglietti premium solo fino a 24h prima della performance.

INFO

Teatro Garbatella

Piazza G. da Triora, 15 (metro Garbatella, Roma)

(debutto mercoledì 17 aprile | repliche dal giovedì alla domenica | ore 20.30

prenotazioni: 388.8151180

contact.projectxx1@gmail.com

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino