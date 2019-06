Venerdì 14 giugno 2019 ore 17.00–19.00 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi in via Grotta di Gregna 27 incontro sul tema La flora e la fauna della Cervelletta e dell’agro romano.

Relatori:

Raniero Maggini Presidente WWF Roma e area metropolitana

Stefano Petrella Naturalista

“Ogni mese un incontro – commenta Elio Romano – per raccontare come un Casale dell’Agro Romano ha prodotto scienza, cultura e sviluppo per la città di Roma. Con l’appuntamento di venerdì 14 giugno chiudiamo il ciclo di incontri. Con la collaborazione di due ambientalisti verranno illustrate la fauna e la flora della Cervelletta. Potrà crollare la torre e tutto il casale ma sempre piante e animali sapranno imporre la propria presenza e garantire quell’ambiente”.