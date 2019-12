La gentilezza dell’angelo, Silenzio e tempesta al “Villaggio Cultura – Pentatonic”

Domenica 15 dicembre 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” Viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina: Invito alla lettura: La gentilezza dell’angelo, Silenzio e tempesta.

Sonia Caporossi (a cura di), La gentilezza dell’angelo. Viaggio antologico nello stilnovismo

Rainer Maria Rilke, Silenzio e tempesta. Poesie d’amore. A cura di Raffaela Fazio

Conversazione con Sonia Caporossi e Raffaela Fazio, curatrici dei volumi pubblicati da Marco Saya Edizioni 2019

La collana di classici italiani e stranieri “La costante di Fidia”, diretta da Sonia Caporossi per Marco Saya Editore, si caratterizza nell’ambito delle collane tradizionali della piccola e media editoria per una particolare cura riservata all’apparato critico e alla traduzione dei testi, mantenendo contemporaneamente vivo il compito divulgativo che si manifesta in volumi agili e snelli, curati nella grafica e nella redazione fino al minimo dettaglio. La trasmissione culturale è l’obiettivo principale della collana, perseguita nella consapevolezza della responsabilità fondamentale che un tale lavoro di mediazione tra passato e presente rappresenta.

*Ingresso con tessera ARCI per la stagione 2019/20; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro.