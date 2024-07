La giornalista, il nonno e una strage nazista

“I continui incidenti con i banditi e l’uccisione di soldati tedeschi mi hanno spinto a prendere provvedimenti molto duri contro i partigiani catturati.” (da una Memoria scritta del Tenente Colonnello della Wermacht Wolf Ewert, sulla rappresaglia di San Polo (Arezzo) del 14 Luglio 1944) (*)

Direttiva di Combattimento “Lotta alle Bande dell’Est”- Foglio D’Ordini N.69/2, “Lotta alle Bande”: “Uccidere immediatamente i partigiani catturati, dopo averli interrogati. Bruciare i paesi e i villaggi che possono averli ospitati o riforniti. Sterminare, per rappresaglia, la popolazione sospettata di fiancheggiare la resistenza.. F.to Adolf Hitler”.

Nei primi anni in cui, dopo la guerra, si indagava le stragi nazifasciste compiute in Italia nel periodo 1943-1945 – fatti delittuosi le cui Relazioni investigative dettagliate, per anni, erano rimaste chiuse in un armadio, modello ministeriale, poi passato alla Storia come l’”Armadio delle Vergogna”, complice anche il ruolo che nella cosiddetta “guerra fredda” ricopriva il Governo della Germania Federale – si tendeva ad addebitarli alle sole SS (anche nell’accezione di “Waffen”, ovvero di Reparto militare combattente di quel Corpo), per antonomasia il Corpo militare criminale del Terzo Reich hitleriano così come, d’altronde, aveva sentenziato il Tribunale di Norimberga. Ma più quegli Studi e quelle Ricerche storiche proseguivano e più si consolidava la certezza che quelle stragi di civili erano state opera anche di militari della Wermacht, l’Esercito tedesco. Un paio di esempi li trovate appresso.

Italia 1943-1945: la “guerra ai civili” dell’Esercito tedesco occupante

Anche le Unità militari della Wehrmacht furono coinvolte nei massacri di civili compiuti in Italia dai nazifascisti, come la 19ª Divisione da Campo della Luftwaffe (l’Aviazione militare germanica) che uccise 63 civili nel massacro di Guardistallo, del 29 Giugno 1944 o la 26ª Divisione Panzer-Grenadier, protagonista dell’uccisione, il 23 Agosto del 1944, di 184 civili nel massacro del Padule di Fucecchio.

Quelle stragi non furono “eccessi” attribuibili alla ferocia di qualche comandante o alla rabbia dei tedeschi per il “tradimento” italiano dell’8 Settembre 1943, ma furono qualcosa di preordinato; qualcosa che era già stato sperimentato dai tedeschi nei territori invasi dell’Est e rispondeva ad una precisa Direttiva militare di Hitler, di cui avete letto poche righe essenziali all’inizio di questa Nota, Direttiva che il Feldmaresciallo Albert Kesselring, Comandante delle truppe tedesche di occupazione in Italia, e gli Ufficiali di tutte le Armi a lui sottoposti, applicarono con scrupolo tutto teutonico; sebbene Kesselring si vantasse di avere, con il suo agire “responsabile”, risparmiato molte sofferenze agli italiani e da loro pretendesse un Monumento, a mo’ di ringraziamento ricevendo, in risposta, la famosa “Epigrafe ad ignominia” di Piero Calamandrei, datata 4 Dicembre 1952, incisa su di una lapide affissa nel Palazzo del Comune di Cuneo, in memoria di Duccio Galimberti, ucciso dai nazifascisti il 4 Dicembre del 1944, in località Centallo (Cuneo). e decorato di Medaglia d’Orio al Valor Militare alla Memoria.

“lo avrai, Camerata Kesselring, il Monumento che pretendi da noi italiani, ma con che pietra si costruirà a deciderlo tocca a noi”. “[…]”.

Tra quelle stragi ricordo qui quella di San Polo (Arezzo) del 14 Luglio 1944 di cui oggi ricorre l’80° Anniversario. In quella località, situata tra le colline che circondano Arezzo, quel giorno di 80 anni fa, 65 civili di tutto innocenti vennero massacrati da una Unità combattente dell’Esercito germanico. Si trattava del GrenadierRegiment 274, al comando del Tenente Colonnello Wolf Ewert, dipendente dalla 94^ Divisione di Fanteria, ma aggregato alla 385^ Divisione di Fanteria della Wermacht. L’eccidio venne compiuto da questa Unità della Wermacht mentre era in ritirata, incalzata dagli alleati, e venne scoperto all’arrivo,nel Paese di una Unità militare inglese.

Strage di San Polo (Arezzo): Indagini e Processi

Settembre 1944: indagine della 78^ Sezione del SIB (Special Investigation Branch).

1967-1972: Procura di Stato di Gießen: istruttoria nei confronti di Wolf Ewert, Klaus Konrad e altri membri del reggimento.

2003-2007: procedimento nei confronti di Klaus Konrad e Herbert Hantschk da parte della Procura e del Tribunale militare di La Spezia. Klaus Konrad morì prima della sentenza nel 2006; Herbert Hantschk fu assolto nel 2007 per non aver commesso il fatto. (Fonte: https://www.ns-taeter-italien.org/it/stragi/san-polo).

Perché ricordo in particolare questa strage? Perché una recente notizia di cronaca l’ha riportata alla nostra Memoria. La nipote del Tenente Colonnello Ewert, Laura, di professione giornalista, ha, infatti, scoperto – mentre assisteva, da remoto ad un Convegno storico sulle stragi nazifasciste in Toscana, in particolare quella di Civitella Val di Chiana e San Pancrazio di Bucine (Arezzo) del 29 Giugno 1944, che aveva causato la morte di 244 civili, – che l’Ufficiale tedesco che aveva comandato i massacratori di San Polo e dunque ordinato quel massacro, era suo nonno ed era scoppiata in lacrime a quella per lei sconvolgente scoperta.

In Germania, dopo la guerra, i conti con la catastrofe del nazismo i tedeschi – a differenza di quanto era accaduto da noi, nei riguardi del fascismo – li avevano fatti, innanzitutto i giovani a Scuola. Questo anche se, in molti casi, i genitori e i nonni tendevano a non parlare di quegli anni e di quei crimini, a cui molti di loro avevano plaudito entusiasti e si creavano, spesso, nelle famiglie accese discussioni tra i giovani – che accusavano i vecchi di avere tenuto loro nascosto quel passato criminale del loro Paese – e i vecchi che continuavano a tacere.

Era successo anche a Laura Ewert – come lei stessa aveva confessato in un’intervista – ed era successo anche ad una mia amica, Andrea, ragazza di origine tedesca che viveva in Toscana, che mi aveva raccontato delle sue liti furiose con i genitori sull’argomento nazismo che lei studiava a scuola e sul quale, alle sue domande e richieste di spiegazione, i suoi opponevano un rigido e pesante silenzio.

Certo, a distanza di 80 anni da quella strage, un gesto riparatore può sembrare inutile, ma Laura Ewert ha deciso che oggi, 14 Luglio 2024, sarà a San Polo per chiedere perdono ai parenti degli assassinati e per fare, insieme a loro, Memoria di quella strage. Un gesto importante, utile anche a superare il trauma personale derivante dalla scoperta di avere avuto un criminale assassino in famiglia, magari travestito da nonno amorevole.

Per non dimenticare che cosa vuol dire la parola “strage”:

Nei 20 mesi di occupazione nazifascista dell’Italia (11 Settembre1943-25 Aprile 1945) si sono registrate oltre 5mila stragi di civili, con oltre 23mila vittime. La Memoria è fatta anche di numeri, perché anche i numeri fanno la Storia.

(*) I “banditi“ a cui si riferisce l’Ufficiale tedesco erano i Partigiani della XXIII Brigata Garibaldina “Pio Borri”. Ma nessun cenno quell’Ufficiale fa alla rappresaglia che colpì i civili, come se la sequenza: attacco alle truppe tedesche = rappresaglia sui civili del luogo, fosse cosa normale della guerra, mentre invece era noto, quanto meno ai tedeschi, che la rappresaglia armata non era un qualcosa possibile per il loro Esercito, in quanto era vietata dalle norme del Diritto Internazionale Bellico. (cfr. in particolare, la IV Convenzione dell’Aja del 1907), al tempo in vigore e dunque, qualora fosse stata attuata, si sarebbe trattato – come in effetti si tratterà per tutte le rappresaglie effettuate, a qualunque titolo in quegli anni da una parte dei combattenti – di un crimine di guerra.

Pio Borri era un giovane studente di Legge che era stato mandato ad Arezzo per essere arruolato nella Milizia fascista ma, all’8 Settembre del 1943 aveva deciso di rifugiarsi sulle colline sopra Arezzo, cominciando ad organizzare civili e militari sbandati in una Formazione partigiana. Catturato l’11 Novembre del 1943 veenne immediatame3ente fucilato dai nazifascisti. Pio Borri – al quale era intitolata la XXIII Brigata Partigiana Garibaldina, attiva nell’Aretino – è stato decorato con la Medaglia D’Oro al Valor Militare alla Memoria ed è stato il primo Partigiano aretino a ricevere un così importante riconoscimento.

