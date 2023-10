La Giornata del Camminare nel IV Municipio

Ieri 14 ottobre 2023 ho partecipato alla Giornata del Camminare, la manifestazione nazionale organizzata da FederTrek (con l’adesione di Roma Capitale) che ha promosso il primo SabatoBLU, una mobilitazione collettiva dove ambiente, qualità dell’aria, salute e mobilità sostenibile, si integrano per una nuova socialità e una sempre maggiore conoscenza del territorio.

Dei 15 percorsi di trekking urbano, 1 per Municipio, guidati da Accompagnatori Volontari di FederTrek per un nuovo modo di vivere la quotidianità e scoprire le meraviglie di Roma ho scelto di partecipare a quello intitolato “Borgate Vergini”.

“Partendo – cito testualmente dalla descrizione dell’organizzazione proponente Inforidea – in prossimità della Batteria Nomentana, si segue il tracciato dell’antico Acquedotto Vergine dirigendosi verso le borgate di Pietralata, Casal Bruciato e Casal Bertone fino a costeggiare la Via Collatina Vecchia. Tra i due punti in cui l’acquedotto emerge in superficie, il percorso di questo trek urbano esplora l’anima sfaccettata di alcune periferie romane, un’identità fortemente legata all’agro romano ma profondamente trasformata negli ultimi decenni. I due tratti emersi dell’acquedotto, a Via di Pietralata e a Via Collatina Vecchia, racchiudono questo viaggio come tra due parentesi. Storie millenarie e memorie di più recenti ferite, borghetti, botteghe e aree verdi sopravvissuti alla pesante urbanizzazione, barriere architettoniche delle grandi infrastrutture dei nostri tempi, alla scoperta di un futuro sostenibile, ancora pieno di potenzialità da immaginare.

Il percorso nel IV Municipio presenta sicuramente alcuni passaggi critici a causa della viabilità urbana, la presenza di grandi infrastrutture di trasporto e viabilità, e la poca manutenzione di aree di interesse storico-artistico-archeologico. Per contro, il contesto nel IV Municipio offre numerosi attrattori: i parchi e aree verdi, le associazioni che operano sul territorio, numerosi siti di interesse storico-archeologico e culturale”.

La partenza è avvenuta alle ore 9 da Via della Batteria Nomentana, 40, in prossimità del Bar Garofalo sotto la guida esperta Paola Calicchia che ha fornito indicazioni e notizie dettagliate a mano a mano che ci si inoltrava nel percorso.

Ho così potuto apprendere nuove cose su questa mia città che riserva sempre njuove sorprese. Ad esempio, io nonostante tutte le mie camminate ignoravo che dalla Batteria Nomentana si potesse scavalcare la linea ferroviaria ed approdare in via di Vigna Mangani che conduce a via di Pietralata. Ignorando ciò io, sceso dal bus 211 all’altezza di via di Vigna Mangani ho fatto a piedi un giro di circa un chilometro transitando per via Nomentana fino a raggiungere via della Batteria Nomentana dove era fissata la partenza.

Il tempo di percorrenza previsto per la camminata era di 10 ore circa su un percorso di circa 15 km fino all’arrivo in via Collatina Vecchia al Fontanile di Benedetto XIV. Ma Paola Calicchia ci ha subito avvertito che la passeggiata si sarebbe interrotta in via di Portonaccio al lago del Parco Energie, in quanto il sentiero che costeggia la via Collatina antica e l’Acquedotto Vergine è in alcuni tratti pericoloso e impercorribile da parte di un pubblico non avvezzo ai trekking con un certo grado di difficoltà.

Io devo confessare che ho interrotto la mia camminata in via del Peperino dopo circa cinque ore (e per un settantasettenne, può andare bene, tutto sommato, andare oltre sarebbe stato pretenzioso oltre che rischioso). Tuttavia ho scoperto, grazie alla guida esperta, passaggi segreti, scorciatoie e il parco dell’Acquedotto Vergine (molto suggestivo) che finora non avevo avuto modo di visitare. Mi era molto nota la pericolosità – per esperienza diretta – del tratto di via di Pietralata dall’acquedotto Vergine al Lanificio Luciani. Non sapevo che sotto la via recentemente dedicata a Rita Levi Montalcini (con i marciapiedi impraticabili in più tratti) scorre l’acquedotto Vergine.

Stavo dimenticando l’incontro ed il saluto – molto graditi – con l’assessora all’Ambiente Desideri e il Presidente del IV Municipio in via di Vigna Mangani. Peccato che gli stessi non abbiano potuto condividere, nemmeno in minima parte, il nostro tortuoso percorso e la cattiva condizione in cui versa, ad esempio, il parco dedicato a Sandro Pertini.

Sono convinto che il buon giornalismo si fa con i piedi, camminando i territori di cui ci si occupa ed altrettanto sono convinto che valga per il buon governo degli stessi.

Le foto che ho pedissequamente scattate sono sul mio profilo Facebook e ad esse rinvio per la completezza dell’informazione.