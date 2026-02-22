La Giustiniana, la via Francigena si mette in sicurezza: al via i cantieri per i nuovi marciapiedi
Un passo decisivo per la sicurezza dei residenti e per le migliaia di viandanti che ogni anno percorrono l’ultimo tratto della via Francigena verso San Pietro.
Sabato 21 febbraio sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi a La Giustiniana, nel tratto di via Cassia compreso tra il bivio per La Castelluccia (via della Torre delle Cornacchie) e via Moretti.
I dettagli dell’intervento
Il progetto, finanziato nell’ambito dei fondi per il Giubileo, prevede un profondo restyling di un quadrante storicamente critico per i pedoni.
L’opera: Circa 200 metri di marciapiedi sul lato destro della via Cassia (direzione centro).
Valorizzazione: Verrà apposta la segnaletica ufficiale per la via Francigena, integrando il percorso nel piano di valorizzazione dei cammini dei pellegrini.
Tempistiche: Salvo imprevisti legati al maltempo, il cantiere si chiuderà entro la fine di marzo.
Sicurezza e viabilità
“Un intervento indispensabile per l’accessibilità”, hanno sottolineato il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’assessora ai Lavori Pubblici Gina Chirizzi, ringraziando l’ufficio di scopo ‘Giubileo’ per aver accolto le istanze del territorio.
Per tutta la durata dei lavori, nel tratto interessato, è stato istituito il limite di velocità a 30 km/h per garantire l’incolumità degli operai e dei passanti.
