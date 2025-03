La grande sfilata del Carnevale di Tor Tre Teste 2025

Domenica 2 marzo 2025 il Carnevale di Tor Tre Teste ha celebrato festosamente la sua trentaduesima edizione.

L’evento è stato organizzato da Il Giardino dei Demar e si avvale da sempre della collaborazione del Centro Culturale Lepetit, dell’associazione Amici del Parco, dei giornali Abitare A e Abitarearoma, oltre che del sostegno di numerosi *sponsor locali.

La splendida giornata ha favorito la buona riuscita dell’appuntamento. Quest’anno l‘animazione è stata affidata alla “4Events” che ha intrattenuto la pipinara di giovani mascherine con genitori e parenti al seguito che si sono radunate fin dal primo pomeriggio.

Come da programma è seguita la passeggiata sul red carpet per tutte le maschere iscritte che hanno ricevuto applausi, medaglia, Agenda del Parco. Subito dopo riuniti nel piazzale all’interno del Giardino dei Demar c’è stato il divertentissimo spettacolo organizzato dall’animazione e poi la premiazione delle maschere.

Come è possibile apprezzare dalla seguente *galleria fotografica, la mia non è una frase di circostanza, ma le maschere erano tutte belle e/o simpatiche e/o stravaganti e/o originali.

È stato un bellissimo pomeriggio di spensierato divertimento… e ce n’era veramente il bisogno.

Foto realizzate dal giovanissimo e talentuoso Andrea Luciani

Gli organizzatori hanno il piacere di ringraziare gli sponsor che con sincero spirito di appartenenza al quartiere sostengono da anni questa iniziativa e che non hanno fatto mancare il loro generoso supporto:

Remax Diamond (via dei Berio 214/216) – Studio Legale Guidoni (via dei Rododendri 11) – Farmacia Federico (via Prenestina 692) – La Rigenera (via G. Candiani 65/67) – Centro Culturale Lepetit (via R. Lepetit 86) – Musicadesso (via D. Campari 152/154) – Autoscuola Timar 2000 (via R. Lepetit) – Atid agenzia immobiliare (via Giuseppe Candiani 71) – Ottica Poma (via Viscogliosi 34) – Crazy 4 Pet (via Viscogliosi) – Centro Creea (via Tovaglieri 17) – Lievito (via D. Campari 2).

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.