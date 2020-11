La libreria Rinascita 2.0 di Villa Gordiani rischia di chiudere

“Ancora una volta una libreria indipendente, a causa della crisi scaturita dal covid, rischia di chiudere. E’ la volta, purtroppo, della libreria Rinascita 2.0 di Villa Gordiani che, nonostante le molteplici iniziative ed il legame con il territorio, non può più sostenere i costi.

E’ evidente, di fronte a questa ennesima notizia, che è necessario implementare le misure a favore di queste attività che svolgono un ruolo determinante nel tessuto territoriale, quali custodi di cultura. L’avviso della Regione Lazio a sostegno del settore, sviluppato durante la prima ondata, è solo un primo tassello che necessita, tuttavia, di iniziative del Governo e di Roma Capitale, anche alla luce dell’intensificarsi delle vendite online che rappresentano un’ulteriore perdita.

Auspichiamo dunque che anche il Campidoglio possa intervenire a favore di chi giorno e notte è impegnato, non senza sacrifici personali, nel mantenere aperti gli spazi della cultura che, come nel caso di Rinascita 2.0, diventano luoghi di impegno sociale e di aggregazione per la comunità studentesca. E’ necessaria, ora, una task force interistituzionale per la cultura”.

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni ed il consigliere del Municipio Roma V Stefano Veglianti