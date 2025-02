La Madonna del Divino Amore, il Santuario dei romani

Nel corso del suo lungo pontificato Papa Giovanni Paolo II, Vescovo di Roma, ha visitato 317 parrocchie romane, oltre il 95% dell’intera Diocesi che ne conta 333, e fra queste anche quella della Madonna del Divino Amore a Castel di Leva.

Erano passati solo sei mesi dalla sua elezione al soglio pontificio, infatti era il 1° maggio 1979 e il Santo Padre si recò al Santuario, ove trovò una folla di fedeli che desideravano salutare, ascoltare e ricevere la benedizione dal loro Vescovo, in visita pastorale.

Nell’omelia pronunciata, Papa Karol Wojtyla durante la celebrazione eucaristica, sottolineava come: “Sotto lo sguardo della Vergine del Divino Amore, la quale da questo suggestivo Santuario, che è il cuore della devozione mariana della Diocesi di Roma e dintorni, insieme con voi tutti, anch’io ho voluto venire in pellegrinaggio in questo luogo per inginocchiarmi ai piedi della Immagine miracolosa, che da secoli non cessa di dispensare grazie e conforto spirituale.” Inoltre le parole dell’omelia hanno richiamato che il valore del mese mariano dedicato alla Madonna, viene ricordato come: “nella pietà popolare trova espressioni quanto mai gentili di venerazione e di affetto verso la Madre nostra dolcissima.”

Venti anni dopo, era il 4 luglio 1999, al termine della dedicazione, (cioè la cerimonia con la quale si consacra al culto un edificio sacro) del Nuovo Santuario del Divino Amore, prima della recita dell’Angelus domenicale, il Santo Padre pronunciò queste parole: “Fa’ o Madre nostra, che nessuno passi mai da questo Santuario senza ricevere nel cuore la consolante certezza del Divino Amore, Amen”. Queste due esortazioni manifestate da chi è stato eletto Pontefice come Giovanni Paolo II e poi proclamato Santo, il 27 aprile 2014 da Papa Francesco, sono state rivolte ai fedeli per alimentare la vita cristiana ed evidenzia come la Madonna del Divino Amore sia molto presente nei sentimenti e nelle preghiere del popolo romano.

La storia del Santuario

C’è una domanda che si pone: “Come nasce per i credenti, e forse anche per i non credenti, la devozione e il rispetto per la Madonna del Divino Amore?” La storia del Santuario è legata a un’antica immagine mariana, realizzata dalla scuola romana di Pietro Cavallini tra il XIII e il XIV secolo d.C., che raffigura la Vergine che tiene in grembo Gesù Bambino, sovrastata della colomba simbolo della Spirito Santo. e ai lati gli angeli.

Il primo miracolo avvenne nella primavera del 1740, quando un pellegrino, diretto alla basilica di San Pietro, si era smarrito nella desolata campagna romana nei pressi di Castel di Leva, vide in lontananza la torre di un castello diroccato e alcuni casali dei pastori e si mise a correre per raggiungere il centro abitato. Lungo la strada venne assalito da un branco di cani e preso dalla paura si fermò, non sapendo che fare alzò lo sguardo verso la torre, e vide che era appesa una icona con l’immagine della Madonna con il Bambino. Invoca l’aiuto della Vergine Maria perchè lo salvasse da quel pericolo e improvvisamente, per miracolo, le bestie che aveva vicino si fermarono e andarono via dileguandosi.

Raccontò ai pastori accorsi per le grida quanto accaduto e riprese la strada per il suo viaggio. Questa notizia si diffuse e l’icona della Madonna a Castel di Leva divenne meta di pellegrinaggio. Nel 1745 fu costruito un Santuario e il quadro della Madonna del Divino Amore fu sistemato nell’altare maggiore della Chiesa. Per il Santuario si alternarono anni di vitalità e di decadenza. Fu un giovane sacerdote romano di origini ciociare don Umberto Terenzi, che nel 1930 venne inviato del cardinale vicario Francesco Marchetti Selvaggiani al Divino Amore nell’Agro romano, nominandolo rettore del Santuario.

Quando il giovane sacerdote giunse sul posto trovò solo desolazione e abbandono, tanto che pensò di rinunciare all’incarico ricevuto, e un giorno percorrendo la strada del ritorno verso Roma la sua macchina sbandò rovesciandosi, ma nessuno riportò danni. Tale fatto, per don Terenzi, sortì l’effetto che capitò all’apostolo Pietro sull’Appia Antica, quando incontrò il Signore, pronunciando il famoso: “Quo vadis, Domine?” (Signore, dove vai?) Il religioso fece dietro-front, dopo un esame di coscienza e tornò al Santuario, convinto ormai quello fosse, come realmente fu, il posto ideale per il suo importante e significativo apostolato mariano.

Fu lui a risanare il Santuario settecentesco, dove rimase per 44 anni. Iniziando con coraggio e fede a renderlo decoroso, funzionale e accogliente, avviando l’Opera della Madonna del Divino Amore, costituendo prima la Congregazione delle Suore e successivamente la Comunità dei Sacerdoti Oblati, che tra gli altri, vide la presenza di un giovane seminarista Luigi Di Liegro, futuro sacerdote e fondatore della Caritas di Roma. Questa decisione fu determinata anche dalla presenza della sorella suora nella Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore.

Una iniziativa importante che determinò la possibilità a tanti pellegrini di raggiungere il Santuario con il trasporto pubblico, fu il collegamento ferroviario con l’apertura della stazione del Divino Amore, sulla linea Roma – Cassino, e il primo treno arrivò il 13 marzo 1933. Era l’anno del Giubileo straordinario, indetto da Pio XI, per l’anniversario della Redenzione.

Gli eventi della seconda guerra mondiale coinvolgono anche il Santuario; dopo il bombardamento di Castel di Leva dell’8 settembre 1943, si decise di portare a Roma con il consenso del Papa Pio XII, l’icona della Madonna, era il 24 gennaio 1944. Venne sistemata nella chiesetta della Madonna del Divino Amore a piazza Fontanella Borghese, ma visto l’enorme afflusso di fedeli fu trasferita nella basilica di San Lorenzo in Lucina e aumentarono in maniera consistente i fedeli che volevano vedere l’immagine sacra (il periodico Civiltà Cattolica scriveva che venivano distribuite quotidianamente 15mila comunioni). La presenza di cittadini era così rilevante e continua che si decise di portare l’icona del Divino Amore nella chiesa più grande di Sant’Ignazio di Loyola a Campo Marzio. Papa Pacelli invitò tutti i romani a pregare nella novena della Madonna del Divino Amore, il 28 maggio 1944, nel periodo di Pentecoste per la salvezza di Roma.

I romani al termine dell’ottavario, nella chiesa di San’ Ignazio, fecero “il Voto per la salvezza di Roma” alla Madonna del Divino Amore perchè fosse risparmiata dalla distruzione. Il voto dei fedeli prevedeva di correggere la propria condotta morale, di erigere un nuovo Santuario e realizzare un’opera di carità a Castel di Leva. La Città eterna stava per essere liberata dagli Alleati e le truppe tedesche in ritirata verso il nord, dovevano far esplodere i ponti già minati sul Tevere e dare fuoco alla città, ma si ritirarono senza mettere in atto quanto pericolosamente ipotizzato. L’ ultimo scempio dei nazisti in fuga, comunque si compie all’alba del 4 giugno 1944, giorno della liberazione di Roma, a La Storta, sulla via Cassia, dove vennero trucidate quattordici persone, detenute presso il carcere in via Tasso a Roma e fra queste Bruno Buozzi, uno storico sindacalista e deputato socialista.

L’11 giugno, il Papa Pio XII si recò nella chiesa di Sant’Ignazio, come avevano fatto migliaia e migliaia di romani per oltre quattro mesi, per celebrare una messa di ringraziamento alla Madonna del Divino Amore cui viene dato il titolo di “Salvatrice dell’Urbe”. Per molti mesi il Santo Padre non uscì dal Vaticano per motivi di sicurezza, perché si era diffusa la notizia che i nazisti volessero farlo prigioniero. Nell’omelia il pontefice disse: “Noi oggi siamo qui non solo per chiederLe i suoi celesti favori, ma anzitutto per ringraziarLa di ciò che è accaduto contro le umane previsioni, nel supremo interesse della Città eterna e dei suoi abitanti”.

Lo scorso anno al Santuario è stato ricordato l’80° anniversario 1944 – 2024 del “ Voto per la salvezza di Roma” con diverse cerimonie e una mostra dedicata ai protagonisti della storia: Pio XII e don Umberto Terenzi. Oggi nella Capitale sono presenti in moltissimi quartieri edicole e immagini sacre del Divino Amore, significative della devozione mariana che è stata sempre presente, spesso accompagnata da minuscole lapidi “per grazia ricevuta”. Questa devozione è richiamata anche in film italiani come “Il marchese del Grillo” e “I soliti ignoti”, e sono significative le immagini del film “Vacanze romane”, dove si racconta la storia dei moltissimi ex voto, attaccate alle Mure Aureliane in via del Policlinico, accanto all’ edicola del Divino Amore. Dopo gli anni ’70 le mini lapidi furono tolte e trasferite a Castel di Leva per essere riutilizzate.

Il Santuario è una meta di pellegrinaggio molto cara ai romani e dopo il primo Anno Mariano Universale del 1954, promosso da Pio XII nel centenario della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria, questi “viaggi per devozione” ebbero una maggiore partecipazione. Tutti i sabati, da dopo Pasqua a fine ottobre, si tiene un pellegrinaggio notturno dal circo Massimo all’alba dopo aver percorso 14 Km si giunge al Santuario dove si celebra la messa del Pellegrino. Per anni l’appuntamento era l’Obelisco di Axum (1937 – 2003) accanto alla FAO, poi restituito dal Governo Italiano all’Etiopia, perché considerato un bottino di guerra.

La fede popolare che si manifesta con la devozione per la Vergine Madre di Dio trova al Santuario del Divino Amore le risposte per le domande delle donne e degli uomini del terzo millennio.

