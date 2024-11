La mancanza di sicurezza al Quarticciolo rischia di creare problemi anche nel Municipio

La necessità di trovare un parcheggio protetto per le auto private dei dipendenti della polizia locale, ultimamente prese come bersaglio dalla delinquenza comune, che hanno arrecato notevoli danni alle autovetture, rischia di creare un vero e proprio conflitto tra i dipendenti municipali e quelli del comando della polizia locale.

E ciò per il fatto che i luoghi individuati non sembrano essere sufficienti per ospitare tutte le auto di tutti i dipendenti, che siano essi nell’organico della polizia locale del Gruppo Prenestino oppure in quello municipale dei vari servizi presenti in via Prenestina, 510 o in viale Togliatti alle politiche sociali.

I sindacati sono sul piede di guerra in quanto, con una decisione unilaterale a firma del direttore apicale e del presidente del V Caliste, la decisione sembrerebbe già presa.

Una decisione che sembrerebbe evidentemente essere divisiva e questo ovviamente non è un bene per nessuno, ma i margini per un accordo equo, giusto e non divisivo ci dovrebbero esserci, almeno questo è quanto desidererebbero tantissimi dipendenti del municipio V.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙