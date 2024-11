La manutenzione del verde in IV municipio

In un recente post su Facebook, l’Assessora Federica Desideri ha comunicato lo stato dei lavori di manutenzione del verde nel IV Municipio, evidenziando gli sforzi per garantire il decoro e la sicurezza delle aree verdi e degli spazi pubblici del territorio.

Interventi nelle scuole e nel patrimonio comunale:

“La manutenzione degli alberi e delle aree verdi nelle scuole prosegue, con potature e abbattimenti effettuati sotto la supervisione del Municipio.

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Assessora capitolina Sabrina Alfonsi, sono state stanziate risorse aggiuntive per interventi nelle proprietà del Comune di Roma, in particolare nei comprensori delle case popolari.

Questi fondi, mai precedentemente destinati a questo scopo, derivano dagli sforzi di riordino della gestione del verde verticale approvati dalla giunta capitolina. Stiamo portando a regime la manutenzione del nostro patrimonio verde”, ha dichiarato Federica Desideri.

Elenco degli interventi recenti:

Tra le attività completate negli ultimi giorni, l’Assessora ha elencato una serie di interventi significativi:

Scuole: via Frantoio, via Achille Tedeschi, plessi comunali di via Mammuccari.

Strade e piazze: via Bergamini, via Igino Giordani, via Recanati, via Franceschini (abbattimenti di alberi pericolosi), via del Peperino (potature), via Sirolo, via Morrovalle, spartitraffico e aiuole di via Togliatti e via Jemolo.

Quartieri e aree verdi: Torraccia, Casal Monastero, Casal Tidei, San Basilio, parco Aguzzano, Valle dell’Aniene.

Viali alberati: viale Kant, viale Marx.

Trasporti: area metro Pietralata.

Le operazioni comprendono potature, abbattimenti di alberi a rischio e la cura di spartitraffico e aiuole, con l’obiettivo di garantire non solo il decoro urbano, ma anche la sicurezza dei cittadini.

