La metà notturna di Francesca Del Moro al Pentatonic

Domenica 16 novembre 2025, dalle 16,30 alle 18,30*, presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina.

Incontro con Francesca Del Moro e presentazione del suo libro La metà notturna (Bohumil 2024)

In dialogo con Francesca Del Moro: Anna Maria Curci

«La notte, nel sogno, le cose si liberano, si fanno strada da sole prendendo forma e combinandosi a modo loro senza dover ricomporre, conciliare, spiegare: non si è più davanti al mondo, ma dentro di sé. Il dolore ha la stessa invadenza, gli avvenimenti e le persone che contano sono le stesse, ma la logica si affievolisce, l’estenuante ricerca di ragioni e di controllo è sospesa, insieme a tutta la fatica che comporta, a tutta la stanchezza.» (dalla Nota di Maria Gervasio).

Francesca Del Moro è nata a Livorno nel 1971 e vive a Bologna. Ha pubblicato numerosi libri di poesia, tra cui Gli obbedienti (Cicorivolta 2016), Ex Madre (Arcipelago itaca 2022), Sovraliminale (Edizioni Progetto Cultura 2023), L (Gattomerlino 2024), La metà notturna (Bohumil 2024) e La statura della palma (prima edizione Cofine 2019; nuova edizione ampliata e comprendente 15 dipinti di Jara Marzulli, Selvatiche Edizioni 2025). Ha tradotto numerosi titoli di saggistica e narrativa e in poesia Les Fleurs du Mal di Charles Baudelaire (Le Cáriti 2010), Deniers Vers di Jules Laforgue (Marco Saya 2020) e Chants d’Utopie di Brice Bonfanti (Arcipelago itaca 2025). Fa parte dello staff del festival multidisciplinare Bologna in Lettere fin dalla prima edizione.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

