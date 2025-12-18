“La mia casa è il mondo intero” in via dell’Acqua Bullicante 30

Oggi, giovedì 18 dicembre 2025, nel giorno in cui si celebra la XXV Giornata internazionale per i diritti dei migranti e la destra italiana suona la grancassa per la definitiva assoluzione di Salvini dal reato di rifiuto di atti di ufficio in relazione al ritardato permesso di sbarco alla Open Arms quando rivestiva la carica di Ministro dell’Interno del governo giallo-verde presieduto da Giuseppe Conte, c’è una scuola di Tor Pignattara che ha lavorato sodo per organizzare una giornata di musica, mostre e pensieri condivisi dal titolo evocativo “La mia casa è il mondo intero”, che tanto ricorda il ritornello degli “Stornelli dell’esilio” di Pietro Gori, che cantava “Nostra patria è il mondo intero”: https://www.simonettasalacone.edu.it/pagine/la-mia-casa–il-mondo-intero

Questo pomeriggio, a partire dalle 15, la scuola Carlo Pisacane dell’IC Simonetta Salacone in via dell’Acqua Bullicante 30, offrirà un ricco programma organizzato con la partecipazione della comunità scolastica, delle maestre e dei maestri della scuola, della Dirigente Scolastica, del Centro Diurno della ASL, di Emergency, di Bibliopoint Hollybook, di Informadarte, della libreria Tempesta in testa, di Cemea, di Asinitas, di Azzurra Usai, di Jenna Vehviläinen e Lamin Dranneh, di InterSos24, di Sara Basta e delle allieve dell’Accademia d’arte.

Ecco il programma

Vi accoglierà l’esposizione di quadri ed opere d’arte realizzate dalle bambine e dai bambini su ispirazione della storia di Malak Matter, illustratrice palestinese di fama internazionale sopravvissuta ai conflitti del 2014. Si è dato spazio alla lettura del libro “Una colomba nel cielo di Gaza”.

Nella prima aula in ingresso alla vostra sinistra troverete la proiezione di un audio-video che mostra la preparazione dei/le bambini/e alla giornata del 18 Dicembre.

L’arte a scuola per comprendere e diffondere un messaggio di pace tra i popoli. La pratica yoga, la lettura, la musica e la pittura, ispirate al tema “la mia casa è il mondo intero”, parlano diverse lingue.

Durante la giornata sarà promossa una raccolta fondi da destinare ad Emergency in attivo a Gaza, con una libera offerta è possibile scegliere un quadro come gadget. Le bambine e i bambini si riscoprono artisti per la pace, contribuendo in maniera attiva alla raccolta fondi. L’arte come cura, l’arte come via verso la pace.

Altresì sarà occasione per conoscere il possibile progetto di gemellaggio con una scuola tenda a Gaza.

Tra mostre e installazioni, sul palco si alterneranno alle classi le esibizioni di:

Coro Se…sta Voce , con il M° Attilio di Sanza e Stefania Placidi

Scuola di Musica Popolare Donna Olimpia

Scuola di danza bengalese Sanchari Sangeetayan

Orchestra della scuola IC Rita Levi Montalcini – Scuola media statale Italo Svevo (IIA, IIB e IIIA).

Badara Seck, vocalist e performer verso la ong ACS.

Questo il messaggio della giornata da portare a casa: La pace si costruisce insieme.

