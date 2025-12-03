La mostra “1350. Il Giubileo senza papa” ai Mercati di Traiano

Fino al 1 febbraio 2026 è possibile immergersi nell’atmosfera medioevale dei Mercati Traianei dei Fori Imperiali, che narrano il “Giubileo senza papa” del 1350, una mostra dedicata allo straordinario evento che intrecciò fede, storia e cultura.

Nel cuore di Roma, alla fine di via Nazionale, sovrastati dalla possente Torre medioevale delle Milizie, i Mercati di Traiano si affacciano sulla via dei Fori Imperiali, offrendo una vista stupenda ai visitatori. La narrazione nella mostra fonde la storia del giubileocon quella della peste nera, con il terremoto, con le vicende di Cola di Rienzo e di Francesco Petrarca.

Un momento confuso e drammatico della storia di Roma, abbandonata dal papa e vessata dalla prepotenza dei baroni suoi padroni, principalmente gli Orsini e i Colonna.

Una città affascinante dove comunque sopravvive l’antica magnificenza dei fasti passati. Le leggende del tempo arricchiscono la trama e tra queste quella del Globo di bronzo dorato posto sull’obelisco vaticano, che nel medioevo si riteneva fosse l’urna delle ceneri di Giulio Cesare.

Inoltre, anche per chi ha già visitato il museo, è una buona occasione per scoprire il nuovo allestimento e affacciarsi sul cuore antico di Roma.

