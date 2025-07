La narco-rotta Barcellona-Roma non si ferma: 265 kg di droga sequestrati

Un tir come tanti, carico di cassette di frutta e verdura, ma con un segreto da brivido nascosto proprio sotto il cofano. È qui, nel cuore della motrice, che i trafficanti hanno escogitato il loro nascondiglio più audace: un doppiofondo segreto dove erano stipati ben 265 chili di hashish, divisi in panetti perfetti.

L’arrivo dal porto di Barcellona sembrava la solita routine, ma i finanzieri di Roma, con l’occhio allenato e l’esperienza di chi conosce ogni trucco della narco-tratta, hanno fatto saltare il banco.

Insieme agli agenti dell’Agenzia delle Dogane, hanno scovato il carico nascosto e arrestato il conducente romeno, finito direttamente dietro le sbarre del carcere di Civitavecchia.

La lotta alla droga si gioca su questi dettagli invisibili, tra inganni e camuffamenti sempre più sofisticati. Negli ultimi tempi, i narcos hanno provato di tutto: dai passeggini ai listoni di parquet. Roma resta così uno snodo cruciale per il traffico illecito tra Spagna e Italia, un crocevia dove il gioco del gatto e del topo si fa ogni giorno più spietato.

