La ‘Ndrangheta su litorale pontino: i soldi sporchi della malavita tra Aprilia e Latina

È l’alba, e il calendario segna la data di mercoledì 12 febbraio, quando il silenzio del litorale pontino viene rotto dai movimenti concitati di un’operazione che scuote profondamente i territori di Latina e Aprilia.

Gli uomini del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma sono scesi in campo con la forza di chi sa che questa è una battaglia decisiva. Il risultato: otto arresti.

Sei uomini finiti in carcere e due ai domiciliari. Tutti accusati di far parte di una rete criminale radicata, spietata, che da anni aveva messo le mani sul tessuto economico e sociale della zona.

Un’impero criminoso nascosto tra le ombre di Aprilia e Latina

L’indagine, partita nel 2021, ha seguito le tracce di una rete mafiosa ben organizzata, che non si limitava alla violenza e all’intimidazione, ma cercava di infiltrarsi in ogni angolo della vita economica del litorale.

Estorsioni, usura, traffico d’armi, e perfino riciclaggio. Gli investigatori hanno seguito i fili invisibili che collegavano ogni attività illecita, ogni gesto, ogni affare sporco.

Nel cuore dell’indagine, la scena che più inquieta: una serie di ordigni esplosivi piazzati contro una società di trasporti. Il messaggio era chiaro, e non faceva sconti: “Chi osa opporsi, paga il prezzo.” Non si trattava solo di crimine, ma di una strategia perfetta per diffondere paura, per cementare il controllo di un territorio.

Tra le righe del riciclaggio: due imprese nel mirino

Le indagini hanno messo a nudo qualcosa di ancora più inquietante. Dietro le vetrine pulite di due imprese a Latina e Aprilia, si nascondeva la macchina criminale del clan.

I guadagni illeciti venivano nascosti dietro la facciata di attività apparentemente legittime: una ristorante e una fabbrica di profilati plastici. Dietro a prestanome e aziende fittizie, la ‘Ndrangheta aveva riciclato il frutto di anni di attività criminali. Ma non tutto può restare nascosto per sempre. Quando i carabinieri hanno messo gli occhi su quella realtà, non c’era più via di scampo.

L’operazione di oggi non è stata solo un colpo alla testa di un clan, ma una vera e propria liberazione. Le forze dell’ordine hanno sequestrato le due imprese, bloccando i flussi economici che alimentavano la macchina mafiosa. E con il sequestro preventivo, si è dato un primo, potente segno di giustizia.

Il latitante al centro della rete

Nel cuore dell’operazione, un latitante che ha gestito la parte più nascosta del clan, è stato identificato come l’anello di congiunzione tra il gruppo di Aprilia e una potente cosca reggina. Accanto a lui, altri membri di vertice, che ora dovranno fare i conti con la magistratura.

L’operazione ha visto il coinvolgimento delle unità specializzate, ma anche la lunga e meticolosa azione di pedinamento che ha portato, alla fine, alla rottura del cerchio di protezione che circondava questi malviventi.

Le indagini proseguono, con perquisizioni nelle abitazioni degli indagati per cercare ulteriori prove.

