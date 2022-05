La Notte dei Musei a Roma e la mostra delle opere di Luminita Taranu

Tornati alla quotidianità aulica i sontuosi saloni di rappresentanza dell’Ambasciata di Romania in Italia, ripercorriamo i momenti memorabili della serata del 14 maggio 2022 e degli eventi qui svoltisi in occasione della ricorrente annuale romana “Notte dei Musei”.

È accaduto che, per la prima volta in sessant’anni, la sede romana della diplomazia del Paese amico, un lembo cioè del suolo romeno in terra straniera abbia aderito ad una celebrazione della capitale ospitante ed aperto a tutti l’extraterritorialità per far ammirare i suoi interni, e che sempre per la prima volta, una nuova Ambasciatrice della Romania abbia incontrato così tanti connazionali, stranieri, ed anche un eterogeneo flusso di persone, la maggior parte desiderosa di scoprire, nella nuova Signora del palazzo, attesi nuovi tratti di simpatia, cordialità e disponibilità; infine, ancora per la prima volta, che una valorosa rappresentante della cultura artistica romena, Luminița Țăranu, abbia riscosso l’ambito riconoscimento di essere invitata a presentare sue opere, durante una così importante celebrazione, e nell’esclusiva sede diplomatica della propria Patria di origine.

Noi, accolti con il nostro piccolo seguito tecnico dal consigliere d’Ambasciata Ovidiu Pufu nei già affollati saloni, abbiamo atteso S.E. Gabriela Dancau l’ambasciatrice che, fresca del decreto di nomina del presidente Klaus Iohannis, Ambasciatrice di Romania presso la Repubblica Italiana e il Sovrano Ordine di Malta, avrebbe dato l’incipit ufficiale alla Notte romana dei Musei.

E l’Ambasciatrice non si è fatta molto attendere dal folto pubblico che, accolta con una deferenza oseremmo dire affettuosa, ha anche lei decantato l’architettura interna con i suoi raffinati particolari di quello che fu parte del casino di Villa Peragallo, costruita nel 1922 su progetto di Marcello Piacentini (1881/1960), urbanista e accademico italiano, protagonista dell’architettura italiana nel trentennio 1910-1940. L’occasione è stata anche propizia per incontrare, conoscere ed intrattenersi brevemente con molti suoi connazionali per ascoltarne con evidente interesse storie ed esigenze, non tralasciando una particolare attenzione a Luminița Țăranu ed alle sue opere, che intorno spiccavano con le loro rappresentazioni figurative, i cromatismi, la tendenza all’essenzialità dell’artista, nelle grandi campiture come nelle più piccole.

Luminița Țăranu vuole ringraziare le personalità che hanno plaudito all’iniziativa dell’Ambasciata di Romania in Italia per la partecipazione all’evento “Notte dei Musei” con la mostra dell’artista Luminița Țăranu:

Per i loro omaggi:

