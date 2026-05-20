La Notte dei Musei torna nella Capitale: arte, concerti e visite guidate fino alle 2

Sabato 23 maggio torna La Notte dei Musei, la manifestazione dedicata alla celebrazione dell’espressione artistica in ogni sua forma, giunta quest’anno alla sua sedicesima edizione. Promossa da Roma Capitale, assessorato alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura, la manifestazione si svolgerà in concomitanza con la Nuit Européenne Des Musées, coinvolgendo cittadini, turisti e appassionati in una lunga serata di condivisione, intrattenimento e scoperta del patrimonio culturale della città.

Dalle ore 20 di sabato 23, fino alle 2 di domenica 24 maggio, i Musei Civici e molti altri luoghi della cultura della Capitale, 70 in totale tra musei, università, accademie italiane e straniere, ambasciate, istituti, accoglieranno il pubblico con aperture straordinarie, concerti, performance, proiezioni, visite e attività speciali pensate per tutte le età.

Saranno circa 150 gli eventi che andranno a comporre un programma ampio e dall’offerta culturale ricca, per incontrare i diversi pubblici attraverso i differenti linguaggi per ogni esperienza offerta: dagli amanti dell’arte e dell’approfondimento che potranno scegliere tra le tante mostre, visite guidate e laboratori a disposizione, agli appassionati della musica in ogni sua forma (dalla classica al pop, dall’etnica al jazz, dall’elettronica al blues); dai cultori della parola, sublimata dal fascino della poesia e della recitazione, agli amatori delle arti espressive che sapranno apprezzare l’ampio spazio concesso alla danza e alle performance.

“Roma cresce nei suoi luoghi culturali e nella sua offerta: quest’anno per La Notte dei Musei abbiamo 70 spazi in cui le romane e i romani potranno godere della bellezza della musica, dell’arte e delle visite guidate, della danza, del teatro e delle performance. Rispetto alla scorsa edizione, in cui abbiamo avuto 60 luoghi culturali e 100 appuntamenti, per La Notte dei Musei 2026, avremo 150 iniziative.

Per rispondere ad un forte segnale di partecipazione e per restituire alla cittadinanza e a chi vive nell’area della città Metropolitana, l’emozione di vivere quanto più possibile gli spazi culturali” ha dichiarato l’assessore alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della memoria, Massimiliano Smeriglio.

A sancire ufficialmente l’avvio della sedicesima edizione della Notte dei Musei, sarà come di consueto l’esibizione della Banda musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, che allieterà il pubblico in piazza del Campidoglio dalle 19.30.

Poco dopo, la serata entrerà nel vivo con l’apertura degli spazi coinvolti e l’avvio della programmazione; gran parte della quale sarà ospitata dai Musei Civici, vero nucleo della manifestazione attorno al quale graviteranno il maggior numero di eventi e artisti impegnati.

Per l’occasione i musei saranno aperti fino alle 2 (ultimo ingresso all’una) e saranno accessibili al costo simbolico di 1 euro per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, di 2 euro per i non residenti e gratuito per i possessori della Roma MIC Card.

A disposizione dei visitatori ci saranno, inoltre, tutte le mostre attualmente in corso, accessibili con lo stesso biglietto di ingresso, ad eccezione della mostra Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati al Museo di Roma, visitabile con un biglietto ridotto per tutti di 9 euro (acquisto in biglietteria dalle 20 fino a esaurimento posti), di It’s happening again (ad accesso libero) e delle mostre Constantin Brâncui.

Le Origini dell’Infinito e Angeli – Messaggeri, custodi e viandanti, le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo che rimarranno chiuse al pubblico.

Confermata l’adesione delle tante istituzioni della città, culturali e non solo, che apriranno eccezionalmente i propri spazi proponendo mostre, concerti, performance, attività di approfondimento e laboratoriali.

Un lungo elenco di luoghi introdotto simbolicamente dalla speciale adesione, anche in questa edizione, del Senato della Repubblica (accesso gratuito – dalle 20 alle 24, ultimo ingresso ore 23.30) che parteciperà all’iniziativa aprendo le porte di Palazzo Madama e consentendo di apprezzarne le tante bellezze conservate al suo interno attraverso visite guidate di gruppo.

Per l’occasione sarà visitabile anche la mostra Il volto delle donne. Ritiro dei biglietti sul posto a partire dalle ore 19.

Info e programma aggiornato su museiincomuneroma.it

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