La Notte delle Fiabe al Nido d’Infanzia Orizzonte a Torrevecchia

La Notte delle Fiabe approda e chiude la sua stagione al Nido d’Infanzia Orizzonte (Torrevecchia).

Piccoli, anzi piccolissimi, rigorosamente in pigiama, ascoltano ammaliati in silenzio, le parole fiabesche delle loro educatrici. Un percorso di luci colorate e candele, sassolini bianchi e sentieri di cortecce, li aiuta a non perdersi per arrivare con mamma e papà, alle tende di veli dove le loro educatrici li aspettano.

Al cancello la Poses Stefania Bossini regala ad ogni visitatore il sassolino magico sussurrando le parole incantate per entrare nelle Notte delle Fiabe.

“Un eccezionale lavoro del Gruppo Educativo del Nido d’Infanzia Orizzonte – commenta Arianna Ugolini presidente della commissione scuola del Municipio XIII – che esordisce nella sua Notte delle Fiabe in modo autentico, con tanti tratti distintivi come la ninna nanna a fine racconto e creando un’atmosfera originale e pensata con cura in ogni dettaglio. Una serata speciale che ricorderanno tutte le famiglie”.

La Notte delle Fiabe che ha coinvolto i servizi educativi e scolastici dei Municipi XII e XIII guidati dalla poses dott.ssa Bossini, è giunta con il nido Orizzonte al suo ultimo appuntamento per quest’anno. Arrivederci al prossimo anno educativo e scolastico dei servizi comunali di Roma che, grazie all’impegno delle educatrici e delle maestre, mostrano al territorio le loro eccellenze.