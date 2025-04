La pace: un dono per gli uomini il messaggio del Certamen latinum “Vittorio Tantucci”

Sabato 12 aprile 2025 dalle ore 9.30 si svolgerà nell’ Aula Magna dell’Università LUMSA (Borgo Santo Spirito ,13 -Roma) la Cerimonia di premiazione della XIII edizione del Certamen latinum “Vittorio Tantucci”.

Il Certamen, destinato agli studenti delle classi della secondaria di II grado che studiano lingua e lettera latina e articolato in due sezioni (biennio e triennio), è dedicato alla figura di Vittorio Tantucci, illustre latinista che raggiunge l’apice del successo con la sintassi latina Arethusa diffusa anche in America, Germania, Svizzera e persino in Africa grazie all’opera del presidente del Senegal, l’umanista Senghor, che ne fu un estimatore.

Fra i numerosi riconoscimenti post mortem, ha ricevuto la medaglia d’oro del Ministero della Pubblica Istruzione e la medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica per i benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte, conferitagli dal Presidente Giuseppe Saragat.

Altre sue opere, che hanno contribuito alla crescita umana e culturale di intere generazioni, sono Nova Maia, Aurea Roma, Urbis et orbis lingua, Ad Altiora, Analisi Logica, Il mio primo libro di latino, tutte edite dalla Poseidonia di Bologna.

Nel 2022 è uscito un ulteriore aggiornamento che l’editore Mondadori Educational ha voluto intitolare Quae manent, a significare i valori universali della cultura classica, versione più ricca, più digitale, con la curvatura all’Insegnamento dell’educazione civica, “civis sum” nella società romana.

Il Parco compreso tra via Raffaele Battistini e via Giulio Tarra nel quartiere Monteverde Nuovo a Roma è stato dedicato a Eugenia Bruzzi Tantucci, scrittrice e Vittorio Tantucci, latinista. Nato su iniziativa dell’Associazione EIP Italia Scuola strumento di pace ETS e della famiglia Tantucci, il Parco urbano “tra Natura e Cultura” si propone di poter diventare un Parco aperto ai cittadini per attività in collaborazione con Roma Capitale e il Municipio XII.

La Giuria, presieduta dal rettore di LUMSA Francesco Bonini, ha assegnato, inoltre, il Premio “Vittorio Tantucci” per la diffusione della cultura classica 2025 alla Prof. Emanuela Andreoni Fontecedro, per gli alti meriti acquisiti nell’attività di studio e ricerca, come Ordinario di Letteratura Latina presso l’Università di Roma Tre.

La cerimonia di premiazione sarà preceduta da un Convegno sul tema “Pax optima rerum, … quas homini novisse datum est”, aperto da Maria Pia Baccari, già Professore di Istituzioni di Diritto Romano dell’Università Lumsa di Roma con la partecipazione di Elio Pecora, Piergiorgio Parroni, Antonio Marchetta, Anna Paola Tantucci, Arduino Maiuri e un intervento di Emanuela Andreoni Fontecedro.

E’ stato invitato il prof. Giuseppe Valditara Ministro dell’ Iastruzione e del Merito.

Nell’ambito del Convegno saranno assegnati riconoscimenti e menzioni agli studenti vincitori delle due sezioni del Certamen “Vittorio Tantucci” 2025:

Sezione biennio

Primo Premio Nazionale – IIS “M. Rapisardi” (Liceo Classico) Paternò (CT)

DS Maria Grazia D’Amico – DOCENTE REFERENTE Maria Luigia Quagliano

a Marica Laudani (classe IIA) per il componimento in prosa latino/italiano Ne erudiri destiteris

Sezione triennio

Primo Premio Nazionale – Liceo Classico ”G. Mameli” (IIS Salvini) Roma

DS Paolo Pedullà – DOCENTE REFERENTE Roberta Caradonna

alla classe VE per il poema multimediale Si vis pacem, para pactum

Secondo Premio Nazionale ex aequo – Liceo Scientifico ”G. Pellecchia” Cassino (FR)

DS Salvatore Salzillo – DOCENTE REFERENTE Anna Maria Pescosolido

alla classe IVD per il poema in latino/italiano in 3 atti con Bibliografia di autori classici De pacis umbra cis Paradisum

Secondo Premio Nazionale ex aequo – Liceo Scientifico ”A. Labriola” Roma

DS Margherita Rauccio – DOCENTE REFERENTE Isabella Martiradonna

a Matteo Girolami, Viola Brencoli e Beatrice Alfonsi (classe IIIA) per l’elaborato multimediale in prosa latino/italiano Somnium Pacis

Terzo Premio Nazionale ex aequo – Liceo Classico ”Cornelio Tacito” Roma

DS Patrizia Chelini – DOCENTE REFERENTE Arduino Maiuri

a Giorgia Navarra e Alessandro Pizzuto (classe 5B) per il componimento in prosa Hodie Futuris Saeclis

Terzo Premio Nazionale ex aequo – Liceo Classico ”P.A. Guglielmotti” Civitavecchia (RM)

DS Roberto Ciminelli – DOCENTE REFERENTE Paola Pizzo

a Giuseppe Galeotti (classe IVA) per il carme (metrica distico elegiaco) De fragilitatis pace

Menzione d’Onore

Liceo delle scienze umane e musicale “Santa Rosa da Viterbo” Viterbo

a Mattia Fanelli (classe 3EU) per il componimento in prosa De pretiosa pace

Liceo Classico “Lanza – Perugini” Foggia

a Francesco Guerra (classe IVA) per il componimento in poesia Carmen Bucolico

Liceo Classico “D. De Ruggieri” Massafra (TA)

a Michele Bianco (classe VE) per il poema Ultra silentium

IISS “Leonardo da Vinci” Niscemi (CL)

a Salvatore Vicino (IV liceo classico) per il componimento in poesia Pacis Aura

