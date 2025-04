La Petrucci Zero24 e la Flanderslove Fiorenzo Magni vincono i campionati italiani della cronosquadre Allievi

Iniziati oggi a Roma i Lazio Bike Days, una successione di corse ciclistiche di varie categorie nello storico circuito di Caracalla, organizzate dalla Terenzi Sport Eventi.

Prima giornata che ha visto lo svolgimento dei Campionati italiani Cronosquadre Allievi. Vittoria al maschile per i favoritissimi marchigiani della Petrucci Zero24, con Andrea Alessiani, Edoardo Fiorini e i gemelli Filippo e Tommaso Cingolani che sono stati gli unici a scendere sotto i venti minuti: viaggiando a 45,773 km/h hanno sbaragliato la concorrenza laziale della Work Service Coratti (bravi Brian Paris, Gianmaria Graziani e Filippo Antonelli, vincitore due anni fa del GP Liberazione Esordienti, a sfoderare un’ottima prestazione nonostante il salto di catena in partenza di Lorenzo Ferraro) e della veneta Faizanè CSZ Sandrigo che chiude il podio.

Tutto lombardo il podio femminile, con la Flanderslove Fiorenzo Magni che fa valere i gradi delle sue giovani campionesse come Anna Bonassi, Emma Cocca, Beatrice Trabucchi e Anna Mucciarini: 23’07”27 il loro tempo, prefigurato già da un primo intertempo sotto gli 8 minuti.

Scattate dai blocchi nell’ultima batteria, le atlete della società bresciana hanno strappato il primato parziale della scuola ciclismo Verso l’Iride, che avevano completato i 15 chilometri di percorso in 23’36”35.

Terza posizione per la Cesano Maderno, in cui corre anche Vivienne Cassata, figlia della showgirl e grande amica del ciclismo Justine Mattera. Queste sono in assoluto le prime maglie tricolori assegnate su strada nel 2025.

“Il Liberazione è un evento di grande rilevanza per la Federazione e ringrazio Claudio Terenzi per averla fatta rinascere riportandola ad alti livelli – ha detto il Presidente nazionale della Federciclismo Cordiano Dagnoni, presente alla gara -. E’ una gara che ho nel cuore sin da quando ero atleta, perché l’ho corsa riportando a casa sensazioni bellissime. Siamo a Roma in questi giorni di commozione per la morte del Santo Padre, e sono convinto che da lassù, da grande sportivo qual era, sosterrà i protagonisti dell’evento in questi tre giorni”.

Dopo l’antipasto di oggi, domani si entra nel vivo del 78° GP della Liberazione con le categorie giovanili ai nastri di partenza. Alle 9:30 parte il Cavaliere Liberazione Juniores: Marchi (Borgo Molino) contro Magagnotti (Contri Autozai), Baruzzi (Aspiratori Otelli) contro Mengarelli (Fratelli Giorgi) e tanti altri duelli che s’intersecheranno tra le strette curve e gli strappetti di difficile interpretazione nel cuore della Capitale; curiosità anche per la CPS di Clemente Cavaliere, main sponsor della gara Juniores, per la Veleka di patron Terenzi, il cui atleta bielorusso Slesarenko ha sorpreso tutti in questo avvio di stagione, e per alcune formazioni straniere attese al via. Diretta tv dalle 10:45 su Bike Channel.

Alle 12:30 sarà la volta del Liberazione Allievi, con parecchi team rimasti quindi a Roma dalla cronosquadre del giorno prima: diretta streaming sui canali Facebook e Youtube “Toscana Sprint” dalle 13:50 circa. Alle 15:30 il Liberazione Esordienti che vedrà piccoli talenti in uno scenario da sogno: diretta streaming sui canali Facebook e Youtube “Toscana Sprint” dalle 16 circa. A chiudere questa giornata centrale, alle 17 sarà la volta del Liberazione Amatori.

Venerdì 25 il momento clou. Alle ore 9 il Coati Liberazione Women (1.1) valida come quarta tappa femminile della Coppa Italia delle Regioni: il top team sulla carta è la UAE Adq, mattatrice l’anno scorso con arrivo in triplice parata che costituì il primo acuto di una stagione fantastica per l’oro olimpico di Parigi 2024 Chiara Consonni, mentre in questa edizione punterà su Sofia Bertizzolo e Sofie van Rooijen; a contendere lo scettro ci sarà soprattutto un’altra World Tour come l’elvetica Roland di Giorgia Vettorello, e numerose Continental italiane che ci permetteranno di vedere all’opera, tra le altre, Linda Laporta (Bepink), Lara Crestanello (Born to Win BTC), Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano) o la stellina della pista Anita Baima, in forza al club Horizons. Qui non è prevista una diretta ma una differita su Rai Sport.

Alle 12, uno dei momenti più significativi per quanto riguarda l’aspetto sociale oltre che sportivo del Liberazione: la “Bike 4 Fun – pedalata del dono” che permetterà a chiunque voglia trascorrere un’ora spensierata in bicicletta di pedalare nel cuore della Capitale; la Bike 4 Fun è organizzata in collaborazione con ANED Sport e AIDO per sensibilizzare anche sul tema, sempre troppo poco dibattuto e conosciuto, della donazione di organi.

Alle ore 14, l’edizione numero 78 della “gara regina” del GP Liberazione: quella che un tempo era dei dilettanti e, dal cambio internazionale di categoria, è riservata agli Under 23. Ci sono quasi tutte le Continental italiane e diverse straniere: c’è la VF Bardiani Csf Faizanè, ci sono le “devo” di UAE e Bahrain…Turconi (vincitore del Piva e fuggitivo alla Sanremo), Bessega, Belletta, Giaimi, Stella, Oioli, Cipollini jr. Queste sono solo una piccola parte dei nomi che troveremo nella start list di una corsa che tradizionalmente proietta i vincitori verso il professionismo (l’albo d’oro post-Covid recita Gazzoli, Uhlig, Romele, Donati, quest’ultimo passato da Biesse Carrera a vivaio Red Bull) ed è ritenuto un Mondiale di primavera U23. Diretta tv su Bike Channel alle 15:15.

Ciliegina sulla torta, alle 18:30 la gara podistica di 10 km (sia competitiva che non) in collaborazione tra Terenzi Sport Eventi e Appia Run.

A montare e smontare le strutture attorno alle Terme di Caracalla nei due giorni del GP Liberazione saranno i ragazzi che svolgono lavori di pubblica utilità sotto l’egida dell’associazione ALETES, a consolidare l’impegno civile di Terenzi Sport Eventi connesso a quello puramente sportivo per il movimento.

L’evento gode del patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani, CONI Lazio, Camera di Commercio americana, e del sostegno della Regione Lazio, dell’Assessorato allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Sport e Salute, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

Partner ufficiali: Coati, DPiù, Co.Re.Ma. 3, Cavaliere Bici, SR Arredamenti.

Media Partner: Corriere dello Sport.

