La più bella storia d’amore di tutti i tempi

Se chiedessi per strada qual è la più bella storia d’amore, molti direbbero il Romeo e Giulietta, oppure Abelardo ed Eloisa, oppure qualche film più moderno. Quasi sempre sono tragedie, con amori sofferti e violenti. L’amore più bello è legato alla morte, e lascio agli psicologi capirne l’origine. Così, ciò da cui in natura nasce la vita attira la nostra attenzione solo quando genera morte. L’amore dovrebbe essere invece soave, estasiante, facile, spontaneo, portatore di gioia. Ce l’avevo davanti agli occhi sulla mia scrivania la coppia più bella del mondo: Giuseppe e Maria.

La loro storia non contiene strazio e dolore, ma è anche diversa da come è stata narrata da tanti. Per secoli si è pensato a Giuseppe come un vecchio, che prende con sé una fanciulla che non vuole sposarsi. La realtà, per ovvi motivi, non può che esser stata diversa; infatti, a tutti Giuseppe doveva apparire il padre del bimbo, perché rimanesse segreta la sua origine divina, e di certo un vecchio, in questo, è poco credibile. Mettiamo da parte i vangeli apocrifi, quindi, che sono d’epoca tarda.

Maria deve aver visto in Giuseppe, per la sua santità, l’unico con cui condividere la propria vita: ne aveva bisogno, perché non era possibile per una donna in quell’epoca vivere senza un uomo a proteggerla. Avrei voluto esserci quando si sono incontrati: quale fascino emanasse l’umiltà di Maria, quale attrattiva esercitasse su di lei la forza spirituale di Giuseppe è difficile da immaginare per noi. Si saranno guardati, avranno di certo parlato, si saranno innamorati di come Dio operasse in modo diverso in ciascuno, così che l’amore verso il Signore crebbe ancora di più coll’unione dei loro cuori. Maria deve aver visto in quest’uomo il volto provvidente di Dio, Giuseppe la bellezza di Dio in un’anima.

Lei è il capolavoro della creazione, la creatura più perfetta; lei è il sogno di Dio da quando ha pensato al nostro universo, e da sempre l’ha voluta infiammare dell’amore dello Spirito Santo, affinché quando il Figlio di Dio si fosse incarnato, passasse senza troppo soffrire dalla fornace infinita d’amore del Dio Uno e Trino all’avvolgente fiamma di amore materno di lei.

Sarebbe stato geloso di qualsiasi altra creatura, fosse un uomo o un angelo, che avesse voluto anche solo per un istante sottrarre Maria al suo abbraccio; ma di Giuseppe no, Dio non è geloso: Giuseppe è stato pensato sin dall’eternità per accompagnare Maria. La santità di Giuseppe, il suo amore per Dio, doveva essere incredibilmente perfetto, se subito accolse nel cuore una donna così fuori da ogni logica umana e ne sposò il destino.

Sin dai primi secoli si volle vedere in Maria la nuova Eva. La natura di Eva appena creata era la perfezione della umanità innocente in un mondo intorno a lei isolato e perfetto.

Per Maria la situazione è diversa: la vita divina in lei era dono gratuito di Dio, ma da lei accolto e conservato in un mondo corrotto; in lei il suo amore per Dio era motivo di riflessione continua e ancor più di disagio per la stridente distanza dei suoi sentimenti da quel sentire comune che constatava nelle persone segnate dalla debolezza e oscurità del peccato. Sapeva di esser stata anche lei redenta dal futuro sacrificio del Figlio di Dio – «il mio spirito esulta in Dio mio salvatore» canta felice nel Magnificat – e già conosceva per viva esperienza il vangelo che suo Figlio annuncerà.

L’intenzione verginale è spontanea, sente di doversi consacrare al Signore in una forma inusuale per una donna in quel tempo, ma lei accetta ciò che nessuno ha mai dovuto accettare e lo condivide con il suo Giuseppe. Questa forma di vita la escludeva dal poter generare il salvatore del mondo proprio quando ogni altra fanciulla ebrea smaniava d’esser la madre dell’ormai vicino Messia. La verginità è la scelta della sua umiltà.

Alcuni mettono in dubbio che Maria escludesse la maternità prima dell’annunciazione, ma non tengono conto dell’altezza spirituale e dello stato particolare di grazia in cui lei viveva. La domanda all’angelo su come mettere insieme la sua offerta verginale e la richiesta divina di essere madre manifesta solo il suo bisogno di un chiarimento: da un lato era certa che la verginità fosse stata un’offerta gradita a Dio, dall’altro non voleva sottrarsi al diventar madre, se Dio voleva così; non capiva tuttavia come potessero avvenire entrambe le cose; una volta rassicurata che Dio gradiva entrambe le offerte ed entrambe le avrebbe conservate, non chiede altro e dice il suo sì. È meraviglioso.

Giuseppe vive lo stesso proposito di verginità. Non sappiamo come vi sia giunto, ma è probabile che l’incontro con Maria sia stato per lui la definitiva conferma di quel desiderio che già portava nel fondo del cuore. Il suo amore per Maria fu vero e reale, come il matrimonio con cui si legarono.

Alcuni sostengono che il loro non fu un vero matrimonio, ma si sbagliano, e anche di grosso. Lo scopo primario per cui ci si sposa è la stabile unità degli sposi nella vita umana e spirituale, e su questo furono entrambi senza dubbio perfetti.

Non ebbero bisogno di quella vita sessuale che è il mezzo ordinario di unione tra coniugi, perché la perfezione della carità in cui vivevano entrambi possedeva in sé tutto ciò che serviva; né avevano bisogno di desiderare un altro figlio, dopo che Dio aveva affidato loro un bambino di tale perfezione da non lasciare inappagato alcun desiderio, paterno o materno che sia. Molti sposi sono spinti dall’istinto sessuale o dal compiacimento di essere amati e solo in seguito cominciano a costruire un amore più pieno e maturo; a ciò si arriva solo dopo una vita intera di fedeltà.

Per Giuseppe e Maria questa comunione perfetta era già presente all’inizio. Nulla riuscì mai a separarli nella stima e l’affetto, e la perfezione del loro amore ha reso la loro storia la più straordinaria e ardente storia d’amore di tutti i tempi.

Giuseppe è il vero maschio secondo il cuore di Dio: protettivo, responsabile, lavoratore, disposto a donarsi completamente per preservare la propria famiglia; tutto viene in lui da un amore concreto, che si manifesta nell’azione immediata, in un servizio che protegge le persone che ama, stabile e ardente nell’affetto ai suoi cari, non con le parole, ma con ciò che compie. Accetta quel ruolo paterno indispensabile, ma sempre nell’ombra, facendosi scudo della madre e del figlio. La differenza tra Giuseppe e Maria permette quell’azione congiunta che protegge la vita; è iscritta nei geni, negli ormoni, nella storia stessa dell’umanità: il mondo umano nasce dalla diversità di carattere e ruolo dell’uomo e della donna che si vogliono bene.

È difficile per noi immaginare quanto dolore portò Giuseppe nel cuore quando vide incinta Maria. Non dubitò della virtù della sposa: sarebbe stato troppo angoscioso un tal pensiero perché Dio potesse permettere che avvelenasse il suo cuore. Il tormento era sentirsi escluso da quel segreto che Maria portava nel grembo e su cui Dio sembrava non volerlo informare. Era il tormento di non essere risultato gradito a Dio, tanto da essere escluso dal ruolo che all’inizio gli era stato assegnato. Dio lo aveva voluto sposato a Maria, e ora lo aveva escluso da quanto accadeva; Giuseppe pensava di essersi dimostrato inadatto e di questo forse provava vergogna. Con grande umiltà pensò solo a proteggere Maria, perché non fosse condannata come moglie infedele alla lapidazione. Quale gioia quando Dio lo mise infine al corrente!

C’era in quel tempo la consuetudine di sposarsi tramite un contratto legale, ma attendere poi, fino anche a un anno, per festeggiare le nozze e condurre la sposa in casa dello sposo. In questo periodo era legale avere rapporti sessuali, ma era socialmente malvisto, come se non si fosse addirittura capaci di contenere l’istinto. È così che passò alla storia del piccolo paese il carpentiere Giuseppe: come uno che all’inizio non riesca a resistere alla passione amorosa, per poi rivelarsi incapace di generare altri figli proprio quando una numerosa progenie era motivo di vanto. Maria dovette avere il cuore colmo di ammirazione e d’amore per un uomo capace di passare per un poco di buono pur di restare fedele a Dio e proteggere la sua sposa e il bambino.

Giuseppe fu padre di Gesù, anche se non in senso biologico, perché la sua fu vera paternità educativa. Tutto ciò a cui era necessario che Gesù fosse educato fu compito di Giuseppe insegnargli. È bello vedere che nella Sacra Famiglia il più perfetto – perché Dio – è obbediente a chi lo è meno in quanto creatura – Maria – che a sua volta è sottomessa al capo famiglia, Giuseppe, inferiore a lei – e solo a lei – in santità. La maggiore perfezione, nella famiglia di Dio, impegna a una maggiore sottomissione.

Giuseppe e Maria vivranno insieme concordi a Betlemme, insieme saranno trafitti nel cuore dalla profezia di Simeone a Gerusalemme, insieme fuggiranno in Egitto e saranno insieme per tutta la vita nella piccola Nazareth. Maria griderà angosciata a Gesù dodicenne ritrovato nel Tempio: «tuo padre e io ti cercavamo angosciati», perché i loro cuori battevano insieme. Possiamo pensare che sin dall’adolescenza Gesù abbia poi condiviso con i suoi genitori terreni tutti i misteri di Dio. Ci obbliga a pensarlo quell’amore immenso che hanno tra loro. Maria riconosceva nelle parole del figlio ciò che nel suo cuore sapeva già, ma era rimasto nascosto al suo pensiero cosciente; credo che sia avvenuto lo stesso, anche se in modo più ordinario, anche in Giuseppe. L’ascolto della parola del loro figliolo trovava eco immediata nel cuore e nella mente di entrambi.

La Sacra Famiglia è la Chiesa della nuova Legge, concentrata in tre sole persone: è nella loro casetta che nasce la Chiesa. Nel mentre la Chiesa si sviluppa non vista, la vecchia Legge continua; verrà abolita solo con la Crocifissione e con lo squarciarsi del velo del Tempio; nel giorno di Pentecoste spezzerà infine il cordone ombelicale da Israele per spargersi in tutto il mondo.

Giuseppe morirà quando il suo legame con la sposa deve avere fine per lasciare Maria libera di affiancare il nuovo Adamo nella sua missione di dolore e risurrezione. Quando Giuseppe raggiunge il culmine di carità a cui l’essere umano poteva arrivare, sale a ricevere il premio. E se il cuore di Maria sarà tutto bruciato nell’amore per Dio e per gli esseri umani sotto la croce del Figlio, non per questo il suo cuore dimentica il suo legame di amore con un così grande uomo di fede.

Giuseppe e Maria sono la coppia che porta Dio nel mondo, sono l’inizio di una nuova epoca dell’umanità e loro per primi mostrano a tutti come si ama. Gli esseri umani, quando escludono Dio dal cuore, sono portatori di dolore e di morte, come ci insegnano libri, film e realtà; la coppia che è unita da Dio porta a tutti, già sulla terra, la vita eterna del paradiso.

Viva Gesù, viva Giuseppe, viva Maria!

