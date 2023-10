La presa di possesso di Santa Bernadette del Cardinale Ángel Sixto Rossi

Il Cardinale Ángel Sixto Rossi, S.I., Arcivescovo Metropolita di Córdoba (Argentina) creato Cardinale da Papa Francesco nel Concistoro del 30 settembre 2023 del Titolo di Santa Bernadette Soubirous prenderà possesso della parrocchia di Via E. Franceschini a Colli Aniene. La solenne cerimonia si svolgerà a conclusione della santa Messa delle ore 18 di domenica 29 ottobre 2023 concelebrata dai sacerdoti della parrocchia.

La presa di possesso del Cardinale titolare è l’incontro dei fedeli romani con il Cardinale a cui il Santo Padre assegna una chiesa. Con tale assegnazione il Cardinale diventa membro del clero romano. Il Cardinale Ángel Sixto Rossi, S.I., Arcivescovo Metropolita di Córdoba (Argentina), è nato a Córdoba, Argentina, l’11 agosto 1958. Nel 1976 è entrato nel noviziato dell’allora Provincia argentina della Compagnia di Gesù. Dopo gli studi di Filosofia e Teologia in parte in Ecuador, il 12 dicembre 1986 ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale. Si è laureato in Teologia Spirituale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Dal 1990 al 1992 è stato Rettore della Chiesa di El Salvador, a Buenos Aires, e in quel periodo ha aperto l’Hogar San José, per le persone che vivono per strada. Nel 1992 ha creato la Fondazione Manos Abiertas, in aiuto alle persone più povere e vulnerabili in diversi centri di assistenza sociale dislocati in dieci città dell’Argentina. Dal 1992 al 1995 è stato Maestro dei novizi della Compagnia di Gesù e dal 2013 al 2019 è stato Superiore della comunità della Residenza a Córdoba. Ha offerto numerosi esercizi spirituali ignaziani a gruppi di sacerdoti, religiosi e laici. Fino al momento della sua nomina, ha lavorato come Consigliere dell’Ispettoria ArgentinoUruguaiana della Compagnia di Gesù, con sede nella Residenza Principale della Compagnia a Córdoba, e come Coordinatore dell’Equipe Missionaria Itinerante e Assistente Spirituale della Fondazione Manos Abiertas. Il 6 novembre 2021 il Santo Padre Francesco lo ha nominato Arcivescovo Metropolita di Córdoba (Argentina). Da Papa Francesco creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 30 settembre 2023 del Titolo di Santa Bernadette Soubirous.