La presentazione del secondo atto del Romanzo del Pratone di Torre Spaccata

Sabato 12 aprile 2025 sono stato alla presentazione del secondo atto del Romanzo del Pratone, ho fatto qualche foto e scritto due righe che penso possano interessare i lettori di Abitare a Roma.

È merito delle studentesse e degli studenti della 3° D dell’Istituto Comprensivo Via Rugantino 91 se in questa bella giornata di primavera si è tornati a parlare del Pratone di Torre Spaccata, ben noto ai lettori di Abitare a Roma, che ha seguito nel tempo le vicende urbanistiche che hanno riguardato quest’area archeologica e polmone verde della periferia sud-est di Roma, le lotte dei comitati di quartiere per salvarlo dalla cementificazione, l’incuria e la devastazione che ne hanno messo a repentaglio la sopravvivenza con gli incendi dell’estate del luglio 2022 e dell’agosto 2024.

Nel corso di un evento pubblico organizzato presso Intersos24 a Torre Spaccata dal Comitato Pratone di Torre Spaccata-per il Parco delle Ville Romane ragazze e ragazzi dell’IC Rugantino hanno presentato il Secondo atto del Romanzo del Pratone (https://icrugantino91.edu.it/il-romanzo-del-pratone/), frutto prezioso e originalissimo del progetto in tre atti di scrittura collettiva e territoriale nato da un’idea del Prof. Federico Gurgone, che nell’introduzione al Primo atto scriveva:

“Nell’aula dell’attuale 3°F della scuola secondaria di primo grado, c’è una finestra che affaccia sul Pratone di Torre Spaccata. Quando le alunne e gli alunni guardano fuori, verso la libertà schiusa sul mondo, vedono le possibilità incompiute di un parco pubblico, ma pretendono una realtà almeno un po’ più compiuta.”

Ragazze e ragazzi hanno spiegato la genesi del progetto di scrittura collettiva e si sono succeduti in un reading di brani tratti dal Romanzo, la cui pregevole edizione con tecnica mista a due colori è stata realizzata dalla Microstamperia Quarticciolo in base a un progetto grafico ed editoriale di L’ED – Lichtis Edizioni con il supporto di A SUD e della Fondazione Charlemagne attraverso il programma “periferiacapitale”.

È poi intervenuto il Comitato Pratone di Torre Spaccata – per il Parco delle Ville Romane per ricordare come i pericoli di cementificazione del Pratone siano ancora incombenti e non siano stati affatto diradati dai rappresentanti delle istituzioni con cui si sono recentemente relazionati.

Ricordiamo che il Piano regolatore prevede sull’area in questione un’edificazione di 600.000 mc. per 180.000 mq.. Quindi, a meno che quelle previsioni edificatorie non vengano cancellate con una variante al Prg e opportuna apposizione di vincoli archeologici, il rischio di una colata di cemento che mette fine ai sogni dei popolosi quartieri serviti dall’area verde continua a incombere come una nera nube.

Progetti di qualità come quello dell’IC Rugantino e del Comitato Pratone (Il Primo atto del Romanzo ha ricevuto la menzione speciale “Educazione alla Cittadinanza” alla VI Conferenza Nazionale AIPH 2024), dovrebbero essere sostenuti dal sistema educativo e diffondersi in tutte le scuole di questo quadrante cittadino, quale veicolo fondamentale per l’educazione all’ecologia, alla sostenibilità, al rispetto e come antidoto all’indifferenza.

Antonio Citti, del Comitato Pratone e di Sentiero Verde, ha annunciato che prossimamente sarà organizzata una passeggiata di 20 km aperta a tutti che partirà dal Pratone di Torre Spaccata per arrivare fino al monte Albano, “un posto sacro, dove per mantenersi buoni gli spiriti che dimoravano nella pancia della Terra i latini avevano dedicato un santuario a Iuppiter Latiaris” (Primo atto, capitolo 8). Sarà quella l’occasione per far conoscere meglio il Pratone e il contesto paesaggistico, ambientale e geologico nel quale si è venuto formando nel corso dei secoli.

Non sarebbe male se del progetto dell’IC Rugantino si parlasse nelle scuole del territorio e da questa conoscenza nascesse un dibattito sui destini del Pratone e delle altre aree verdi della zona e poi dal dibattito venisse lanciata l’iniziativa di un’altra passeggiata di studentesse, studenti e cittadini in direzione del colle del Campidoglio, per far sentire le ragioni sempre valide e vive di chi “corre per il verde”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.