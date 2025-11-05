La Regione Lazio al “World Travel Market” di Londra

Il Lazio si presenta al World Travel Market di Londra, una delle vetrine turistiche più importanti del mondo, come una regione da vivere tutto l’anno.

Cultura, natura, enogastronomia, sport e spiritualità si intrecciano in un’unica offerta turistica capace di raccontare l’anima autentica del territorio.

Dopo il taglio del nastro con il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, l’assessore regionale a Turismo, Ambiente e Sport, Elena Palazzo, ha rappresentato il Lazio durante il panel “Andamento lento: i nuovi paradigmi dei Cammini nel Lazio”, insieme all’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic.

Nel suo intervento, Palazzo ha ricordato come il Turismo dei Cammini sia uno dei pilastri del nuovo Piano Triennale del Turismo del Lazio, dedicato alla promozione di un’esperienza sostenibile e diffusa, capace di valorizzare anche le aree meno note.

«Il turismo lento è uno dei cluster strategici su cui si basa la nostra programmazione – ha spiegato l’assessore – perché crediamo che il futuro del turismo passi da qui: da esperienze autentiche, sostenibili e capaci di raccontare la vera identità dei luoghi».

Il Lazio può già contare su oltre 2.000 chilometri di percorsi tracciati, tutti inseriti nella Rete dei Cammini del Lazio (RCL), che attraversano borghi, parchi e aree naturalistiche uniche.

Palazzo ha poi annunciato la volontà di creare un ente unico di coordinamento per gestire in modo integrato la rete dei cammini, mettendo a sistema enti locali, parchi, associazioni e operatori del settore:

«Vogliamo costruire una governance condivisa che permetta di gestire i cammini in modo unitario e coordinato. Avere una regia chiara significa poter programmare, valorizzare e rendere sempre più attrattiva un’offerta turistica che unisce natura, cultura e spiritualità».

La Regione Lazio ha già stanziato 1,687 milioni di euro tra il 2024 e il 2025 per interventi di messa in sicurezza e valorizzazione dei percorsi, un investimento che punta a consolidare il Lazio come cuore del turismo lento in Italia.

