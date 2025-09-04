“La Regione Lazio perde anche col Consiglio di Stato”

“Oggi, da una notizia di pochi minuti fa, apprendiamo il rigetto del Consiglio di Stato dell’atto di sospensiva richiesto dalla Regione Lazio nei confronti delle scuole di Viterbo cercando con arroganza di bloccare l’esecutività immediata della sentenza del TAR che, pronunciandosi, aveva già bocciato la delibera regionale sul dimensionamento scolastico.

Questa ulteriore sentenza contro la Regione Lazio conferma quanto già sapevamo, che questo dimensionamento era sbagliato e privo di motivazioni, sottolinea l’Assessora alla scuola Annarita Leobruni, questa ulteriore conferma ribadisce l’incapacità di Schiboni e della Giunta Rocca di affrontare le tematiche della scuola. La Regione continua inesorabilmente nell’errore di forzare la situazione gettando ancora di più gli uffici regionali e le scuole nel caos istituzionale”.

“Rocca si assuma la responsabilità politica e amministrativa di quanto le scuole e i genitori a qualche giorno dall’inizio dell’anno scolastico si trovano ad affrontare, tutto ciò non è tollerabile, ogni azione successiva alle sentenze del tar è illegittima. È inutile continuare a fare il braccio di ferro consapevoli di aver perso la guerra, Rocca e Schiboni facciano un passo indietro per il bene di tutta la comunità, comunica il Presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti.

